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Путин назвал приоритеты для МВД - РИА Новости, 10.11.2022
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Путин назвал приоритеты для МВД
Путин назвал приоритеты для МВД - РИА Новости, 10.11.2022
Путин назвал приоритеты для МВД
Борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью – в числе приоритетов для МВД России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:12
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью – в числе приоритетов для МВД России, заявил президент Владимир Путин.В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее – День российской милиции). В своем обращении глава государства поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и обозначил приоритеты их работы.Он отметил, что в целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также есть успехи в противодействии организованной преступности и наркоторговле, становится меньше ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних."Жду от вас и в дальнейшем слаженной настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции", - сказал президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
00:12 10.11.2022 (обновлено: 05:24 10.11.2022)
 
Путин назвал приоритеты для МВД

Путин: борьба с экстремизмом и киберпреступностью входит в число приоритетов для МВД

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью – в числе приоритетов для МВД России, заявил президент Владимир Путин.
В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее – День российской милиции). В своем обращении глава государства поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и обозначил приоритеты их работы.
"Также среди приоритетов – борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России", - сказал он.
Он отметил, что в целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также есть успехи в противодействии организованной преступности и наркоторговле, становится меньше ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних.
"Жду от вас и в дальнейшем слаженной настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции", - сказал президент.
Сотрудник службы МВД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:43
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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