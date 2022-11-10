https://ria.ru/20221110/prioritety-1830378969.html

Путин назвал приоритеты для МВД

Путин назвал приоритеты для МВД - РИА Новости, 10.11.2022

Путин назвал приоритеты для МВД

Борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью – в числе приоритетов для МВД России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:12

2022-11-10T00:12

2022-11-10T05:24

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью – в числе приоритетов для МВД России, заявил президент Владимир Путин.В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее – День российской милиции). В своем обращении глава государства поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и обозначил приоритеты их работы.Он отметил, что в целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также есть успехи в противодействии организованной преступности и наркоторговле, становится меньше ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних."Жду от вас и в дальнейшем слаженной настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции", - сказал президент.

https://ria.ru/20220930/mvd-1820658983.html

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2022

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владимир путин, россия