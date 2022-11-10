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В Подмосковье смогут сообщать о дефиците ветеринарных препаратов онлайн - РИА Новости, 10.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221110/preparaty-1830618877.html
В Подмосковье смогут сообщать о дефиците ветеринарных препаратов онлайн
В Подмосковье смогут сообщать о дефиците ветеринарных препаратов онлайн - РИА Новости, 10.11.2022
В Подмосковье смогут сообщать о дефиците ветеринарных препаратов онлайн
В Подмосковье запустили онлайн-форму, в которую можно занести сведения о недостатке ветеринарных препаратов. Теперь жители региона смогут сообщить о дефиците, а РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:32
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новости подмосковья
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Подмосковье запустили онлайн-форму, в которую можно занести сведения о недостатке ветеринарных препаратов. Теперь жители региона смогут сообщить о дефиците, а также узнать о причинах отсутствия лекарств. Такой информацией поделился зампред правительства Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360"."Это начало к тому, чтобы создать правовой механизм, который позволит нам отслеживать наличие и фактическую доступность конечным потребителем лекарственных препаратов, а также принимать на основе этой информации соответствующие решения", – рассказал Георгий Филимонов.Инициатором проекта стала Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей. Онлайн-форму создали из-за возникшего недостатка средств в некоторых населенных пунктах региона.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:32 10.11.2022 (обновлено: 20:33 10.11.2022)
 

В Подмосковье смогут сообщать о дефиците ветеринарных препаратов онлайн

© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре
Ветеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Подмосковье запустили онлайн-форму, в которую можно занести сведения о недостатке ветеринарных препаратов. Теперь жители региона смогут сообщить о дефиците, а также узнать о причинах отсутствия лекарств. Такой информацией поделился зампред правительства Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".
"Это начало к тому, чтобы создать правовой механизм, который позволит нам отслеживать наличие и фактическую доступность конечным потребителем лекарственных препаратов, а также принимать на основе этой информации соответствующие решения", – рассказал Георгий Филимонов.
Инициатором проекта стала Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей. Онлайн-форму создали из-за возникшего недостатка средств в некоторых населенных пунктах региона.
 
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