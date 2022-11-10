https://ria.ru/20221110/pozhar-1830569458.html
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон"
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон" - РИА Новости, 10.11.2022
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон"
Басманный районный суд Москвы арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:04
2022-11-10T17:04
2022-11-10T19:13
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", — уточнил собеседник агентства. Депутату предъявили обвинения по статье УК "Нарушение требований пожарной безопасности". Ему грозит до семи лет лишения свободы.Ранее о задержании Мирзоева сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В Следственном комитете подтвердили эту информацию.Мирзоеву принадлежит здание, где располагается сгоревшее кафе, он сдавал его в аренду ООО "Империя", которое оказывало услуги общественного питания. На днях президиум генсовета "Единой России", во фракцию которой входит Мирзоев, приостановил членство депутата в партии.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги. Предполагаемый виновник пожара, по данным следствия, — 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк.Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Помимо вероятного виновника, суд уже арестовал директора ООО "Империя".
https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829582615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Костромского депутата отправили под стражу по делу о пожаре в местном кафе
Суд отправил под стражу костромского депутата по делу о пожаре в местном кафе
2022-11-10T17:04
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
17:04 10.11.2022 (обновлено: 19:13 10.11.2022)
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон"
В Костроме задержали владельца сгоревшего кафе "Полигон" — депутата облдумы Мирзоева