https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html
В Красноярске потушили пожар в административном здании
В Красноярске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 10.11.2022
В Красноярске потушили пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:11
2022-11-10T03:11
2022-11-10T04:00
происшествия
коммерческая недвижимость
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Большой проезд в среду вечером загорелась кровля административного здания на площади 550 "квадратов". По информации МЧС, пострадавших нет." Пожар ликвидирован в 00.36. Причину пожара установят дознаватели", - говорится в сообщении.В тушении участвовали более 30 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20220814/pozhar-1809465596.html
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РИА Новости
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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:11 10.11.2022 (обновлено: 04:00 10.11.2022)
В Красноярске потушили пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров