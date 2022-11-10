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В Красноярске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 10.11.2022
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В Красноярске потушили пожар в административном здании
В Красноярске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 10.11.2022
В Красноярске потушили пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022
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происшествия
коммерческая недвижимость
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Большой проезд в среду вечером загорелась кровля административного здания на площади 550 "квадратов". По информации МЧС, пострадавших нет." Пожар ликвидирован в 00.36. Причину пожара установят дознаватели", - говорится в сообщении.В тушении участвовали более 30 человек и 10 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:11 10.11.2022 (обновлено: 04:00 10.11.2022)
 
В Красноярске потушили пожар в административном здании

Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на правобережную часть Красноярска
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на правобережную часть Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Большой проезд в среду вечером загорелась кровля административного здания на площади 550 "квадратов". По информации МЧС, пострадавших нет.
" Пожар ликвидирован в 00.36. Причину пожара установят дознаватели", - говорится в сообщении.
В тушении участвовали более 30 человек и 10 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 09:48
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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