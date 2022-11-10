https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html

В Красноярске потушили пожар в административном здании

В Красноярске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 10.11.2022

В Красноярске потушили пожар в административном здании

Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T03:11

2022-11-10T03:11

2022-11-10T04:00

происшествия

коммерческая недвижимость

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Большой проезд в среду вечером загорелась кровля административного здания на площади 550 "квадратов". По информации МЧС, пострадавших нет." Пожар ликвидирован в 00.36. Причину пожара установят дознаватели", - говорится в сообщении.В тушении участвовали более 30 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20220814/pozhar-1809465596.html

красноярск

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2022

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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)