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СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"
СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"
Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:56
2022-11-10T23:05
владимир путин
алексей миллер
дания
швеция
россия
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в водах Дании, сообщает агентство Рейтер.Nord Stream AG ранее в ноябре сообщала, что завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции: компания обнаружила там кратеры техногенного характера и полностью разрушенный между ними участок трубы. Приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, компания отмечала, что продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны."Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября", - пишет Рейтер со ссылкой на датское агентство, заключая, что это дает компании Nord Stream AG разрешение на обследование в водах в исключительной экономической зоны Дании.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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владимир путин, алексей миллер, дания, швеция, россия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток
Владимир Путин, Алексей Миллер, Дания, Швеция, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток
22:56 10.11.2022 (обновлено: 23:05 10.11.2022)
 
СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"

Reuters: Дания допустила оператора Nord Stream AG к месту аварии на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в водах Дании, сообщает агентство Рейтер.
Nord Stream AG ранее в ноябре сообщала, что завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции: компания обнаружила там кратеры техногенного характера и полностью разрушенный между ними участок трубы. Приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, компания отмечала, что продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны.
"Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября", - пишет Рейтер со ссылкой на датское агентство, заключая, что это дает компании Nord Stream AG разрешение на обследование в водах в исключительной экономической зоны Дании.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Владимир ПутинАлексей МиллерДанияШвецияРоссияГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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