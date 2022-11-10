22:56 10.11.2022 (обновлено: 23:05 10.11.2022)
СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"
Reuters: Дания допустила оператора Nord Stream AG к месту аварии на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в водах Дании, сообщает агентство Рейтер.
Nord Stream AG ранее в ноябре сообщала, что завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции: компания обнаружила там кратеры техногенного характера и полностью разрушенный между ними участок трубы. Приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, компания отмечала, что продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны.
"Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября", - пишет Рейтер со ссылкой на датское агентство, заключая, что это дает компании Nord Stream AG разрешение на обследование в водах в исключительной экономической зоны Дании.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.