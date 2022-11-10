https://ria.ru/20221110/povrezhdenie-1830635566.html

СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"

СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: Дания допустила Nord Stream AG к месту ЧП на "Северном потоке"

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:56

2022-11-10T22:56

2022-11-10T23:05

владимир путин

алексей миллер

дания

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генеральная прокуратура рф

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", на котором в конце сентября произошел взрыв, получила разрешение на обследование места аварии в водах Дании, сообщает агентство Рейтер.Nord Stream AG ранее в ноябре сообщала, что завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции: компания обнаружила там кратеры техногенного характера и полностью разрушенный между ними участок трубы. Приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, компания отмечала, что продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны."Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября", - пишет Рейтер со ссылкой на датское агентство, заключая, что это дает компании Nord Stream AG разрешение на обследование в водах в исключительной экономической зоны Дании.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221106/trass-1829482661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, алексей миллер, дания, швеция, россия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток