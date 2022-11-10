Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"
Участники уголовного процесса при согласии смогут получать повестки через "Госуслуги"
© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в четверг, он доступен в думской базе данных.
"Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством Единого портала (госуслуг – ред.) лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования данным лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в тексте законопроекта.
Также законопроект предусматривает возможность участия через видео-конференц-связь в заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, указывается в пояснительной записке к законопроекту.