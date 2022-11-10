https://ria.ru/20221110/povestki-1830617807.html

Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"

Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.11.2022

Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"

Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:21

2022-11-10T20:21

2022-11-10T20:21

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в четверг, он доступен в думской базе данных."Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством Единого портала (госуслуг – ред.) лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования данным лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в тексте законопроекта.Также законопроект предусматривает возможность участия через видео-конференц-связь в заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, госдума рф, госуслуги