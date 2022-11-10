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Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.11.2022
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Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"
Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.11.2022
Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"
Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:21
2022-11-10T20:21
общество
технологии
госдума рф
госуслуги
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в четверг, он доступен в думской базе данных."Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством Единого портала (госуслуг – ред.) лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования данным лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в тексте законопроекта.Также законопроект предусматривает возможность участия через видео-конференц-связь в заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, технологии, госдума рф, госуслуги
Общество, Технологии, Госдума РФ, Госуслуги
20:21 10.11.2022
 
Повестки участникам уголовного процесса будут присылать через "Госуслуги"

Участники уголовного процесса при согласии смогут получать повестки через "Госуслуги"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Повестки участникам уголовного судопроизводства при их согласии будут присылать через портал госуслуг, законопроект правительства об этом внесен в Госдуму в четверг, он доступен в думской базе данных.
"Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством Единого портала (госуслуг – ред.) лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования данным лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в тексте законопроекта.
Также законопроект предусматривает возможность участия через видео-конференц-связь в заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:14
На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка
 
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