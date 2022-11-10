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Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий - РИА Новости, 10.11.2022
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Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий
Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий - РИА Новости, 10.11.2022
Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, а также главе Минтруда Антону Котякову взять под личный контроль организацию выплат... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:02
2022-11-10T16:02
общество
россия
татьяна голикова
антон котяков
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, а также главе Минтруда Антону Котякову взять под личный контроль организацию выплат единого пособия на детей с 2023 года."На совещании (у президента во вторник - ред.) обсуждался запуск единого пособия на детей от рождения и до 17 лет с 1 января 2023 года. Глава государства отметил, что его оформление и получение должны быть максимально понятными, простыми и удобными для граждан. Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) и Антон Олегович (Котяков - ред.), пожалуйста, возьмите решение этой задачи под личный контроль", - сказал Мишустин.Ранее во вторник глава Минтруда Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.
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общество, россия, татьяна голикова, антон котяков, михаил мишустин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Михаил Мишустин
16:02 10.11.2022
 
Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий

Мишустин поручил Голиковой и Котякову контролировать организацию выплат пособия на детей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, а также главе Минтруда Антону Котякову взять под личный контроль организацию выплат единого пособия на детей с 2023 года.
"На совещании (у президента во вторник - ред.) обсуждался запуск единого пособия на детей от рождения и до 17 лет с 1 января 2023 года. Глава государства отметил, что его оформление и получение должны быть максимально понятными, простыми и удобными для граждан. Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) и Антон Олегович (Котяков - ред.), пожалуйста, возьмите решение этой задачи под личный контроль", - сказал Мишустин.
Ранее во вторник глава Минтруда Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.
Путин: Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваАнтон КотяковМихаил Мишустин
 
 
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