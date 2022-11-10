https://ria.ru/20221110/porucheniya-1830414232.html

Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии

Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии - РИА Новости, 10.11.2022

Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:11

2022-11-10T10:11

2022-11-10T11:22

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, сообщила пресс-служба Кремля.Так, правительство и Минобороны к 14 ноября должны "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники".Кроме того, необходимо привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями в условиях спецоперации с учетом интенсивности использования и износа.Сформировать целевое задание по обеспечению войск координационный совет должен к 14 ноября, ответственным назначили Михаила Мишустина.Кроме того, правительство должно подготовить предложения по контролю над расходованием бюджетных денег на мероприятия, связанные со спецоперацией.В свою очередь, Минфин определит, сколько средств нужно дополнительно выделить регионам, где действует средний уровень реагирования.Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин создал своим указом 21 октября. Эта структура ставит целевое задание и контролирует его выполнение. Также совет должен содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221103/peskov-1828849912.html

https://ria.ru/20221109/voyska-1830244506.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия