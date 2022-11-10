https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html

Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска

Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска - РИА Новости, 10.11.2022

Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска

Жители Казани за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска, пять грузовиков отправились в Луганскую Народную Республику, сообщила мэрия... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:29

2022-11-10T14:29

2022-11-10T14:29

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

ильсур метшин

казань

луганская народная республика

лисичанск

ситуация в днр и лнр

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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Жители Казани за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска, пять грузовиков отправились в Луганскую Народную Республику, сообщила мэрия Казани."Сегодня из Казани в Лисичанск отправились пять фур грузоподъемностью 20 тонн, наполненных продуктами питания, строительными материалами, необходимыми вещами, медикаментами. Гуманитарный груз общим объемом в 100 тонн жители Казани собрали за 10 дней", - говорится в сообщении.О сборе гуманитарного груза под эгидой "Доброй Казани" для жителей Лисичанска объявил мэр Казани Ильсур Метшин. 3 ноября по всему городу открылись 18 пунктов сбора гуманитарной помощи. Вся помощь собиралась на складе площадью 800 квадратных метров, который предоставил фонду "Добрая Казань" на безвозмездной основе один из неравнодушных предпринимателей.В формировании первой колонны гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества города - как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего бизнеса. Среди них АО "Нэфис косметикс", бумажная фабрика "Нега", компании "Бриз", "Казанская мельница", производитель спецодежды "Казань-Восток-Сервис", Булочно-кондитерский комбинат, Ассоциация рестораторов и отельеров, резиденты технополиса "Химград" и другие. Всего на пункты сбора обратились 319 жителей. Пункты сбора и центральный склад, где ежедневно гуманитарную помощь принимают 30 волонтеров, продолжат работу. До конца года планируется собрать гуманитарную помощь еще минимум для трех отправок.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика шефствует над Лисичанском. В ЛНР выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется гуманитарная помощь.

https://ria.ru/20220812/geroi-1809187972.html

https://ria.ru/20221020/opershtab-1825466564.html

республика татарстан (татарстан)

казань

луганская народная республика

лисичанск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика татарстан (татарстан), ильсур метшин, казань, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр