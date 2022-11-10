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Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска - РИА Новости, 10.11.2022
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Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска
Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска - РИА Новости, 10.11.2022
Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска
Жители Казани за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска, пять грузовиков отправились в Луганскую Народную Республику, сообщила мэрия... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:29
2022-11-10T14:29
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
ильсур метшин
казань
луганская народная республика
лисичанск
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Жители Казани за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска, пять грузовиков отправились в Луганскую Народную Республику, сообщила мэрия Казани."Сегодня из Казани в Лисичанск отправились пять фур грузоподъемностью 20 тонн, наполненных продуктами питания, строительными материалами, необходимыми вещами, медикаментами. Гуманитарный груз общим объемом в 100 тонн жители Казани собрали за 10 дней", - говорится в сообщении.О сборе гуманитарного груза под эгидой "Доброй Казани" для жителей Лисичанска объявил мэр Казани Ильсур Метшин. 3 ноября по всему городу открылись 18 пунктов сбора гуманитарной помощи. Вся помощь собиралась на складе площадью 800 квадратных метров, который предоставил фонду "Добрая Казань" на безвозмездной основе один из неравнодушных предпринимателей.В формировании первой колонны гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества города - как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего бизнеса. Среди них АО "Нэфис косметикс", бумажная фабрика "Нега", компании "Бриз", "Казанская мельница", производитель спецодежды "Казань-Восток-Сервис", Булочно-кондитерский комбинат, Ассоциация рестораторов и отельеров, резиденты технополиса "Химград" и другие. Всего на пункты сбора обратились 319 жителей. Пункты сбора и центральный склад, где ежедневно гуманитарную помощь принимают 30 волонтеров, продолжат работу. До конца года планируется собрать гуманитарную помощь еще минимум для трех отправок.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика шефствует над Лисичанском. В ЛНР выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется гуманитарная помощь.
https://ria.ru/20220812/geroi-1809187972.html
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республика татарстан (татарстан)
казань
луганская народная республика
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общество, республика татарстан (татарстан), ильсур метшин, казань, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Ильсур Метшин, Казань, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:29 10.11.2022
 
Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска

Пять грузовиков со ста тоннами гуманитарной помощи отправились из Казани в Лисичанск

© РИА Новости / Мария МарикянЦентр Лисичанска
Центр Лисичанска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Центр Лисичанска. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Жители Казани за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска, пять грузовиков отправились в Луганскую Народную Республику, сообщила мэрия Казани.
"Сегодня из Казани в Лисичанск отправились пять фур грузоподъемностью 20 тонн, наполненных продуктами питания, строительными материалами, необходимыми вещами, медикаментами. Гуманитарный груз общим объемом в 100 тонн жители Казани собрали за 10 дней", - говорится в сообщении.
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О сборе гуманитарного груза под эгидой "Доброй Казани" для жителей Лисичанска объявил мэр Казани Ильсур Метшин. 3 ноября по всему городу открылись 18 пунктов сбора гуманитарной помощи. Вся помощь собиралась на складе площадью 800 квадратных метров, который предоставил фонду "Добрая Казань" на безвозмездной основе один из неравнодушных предпринимателей.
В формировании первой колонны гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества города - как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего бизнеса. Среди них АО "Нэфис косметикс", бумажная фабрика "Нега", компании "Бриз", "Казанская мельница", производитель спецодежды "Казань-Восток-Сервис", Булочно-кондитерский комбинат, Ассоциация рестораторов и отельеров, резиденты технополиса "Химград" и другие. Всего на пункты сбора обратились 319 жителей. Пункты сбора и центральный склад, где ежедневно гуманитарную помощь принимают 30 волонтеров, продолжат работу. До конца года планируется собрать гуманитарную помощь еще минимум для трех отправок.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика шефствует над Лисичанском. В ЛНР выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется гуманитарная помощь.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Ильсур МетшинКазаньЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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