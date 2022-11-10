https://ria.ru/20221110/politsiya-1830416732.html

Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ

Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2022

Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ

Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:23

2022-11-10T10:23

2022-11-10T10:23

россия

общество

вциом

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

день сотрудника органов внутренних дел рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Определенно доверяют сотрудникам полиции в своих регионах 15% респондентов, скорее доверяют 47%, скорее не доверяет 21%, определенно не доверяют 11%, затруднились с ответом 6% россиян. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 30 пунктов.Кроме того, россиян спросили о доверии к подразделениям полиции. Каждый второй опрошенный (50%) скорее доверяет полиции на транспорте, 13% - полностью доверяют, 12% - скорее не доверяют, 6% - совсем не доверяют, 19% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 45 пунктов.Сотрудникам дежурной части полностью доверяют 13% россиян, скорее доверяют 51% респондентов, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 7%, 14% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 42 пункта.Индекс доверия инспекторам по делам несовершеннолетних составил 38 пунктов, полностью им доверяют 16% опрошенных, скорее доверяют 39%, скорее не доверяют 11%, 6% совсем не доверяют, 28% затруднились с ответом.Работникам уголовного розыска доверяют 57%, не доверяют 22%. Индекс доверия этому подразделению полиции составил 35 пунктов.Следователям и дознавателем выразили доверие 52%, не доверяют 25%. Затруднились с ответом 23%. Индекс доверия составил 27 пунктов.Работникам ГИБДД доверяют 62%, не доверяют 28%, 10% затруднились с ответом, индекс доверия – 34 пунктов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221110/prazdnik-1829895440.html

https://ria.ru/20221110/mvd-1830378491.html

https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом, министерство внутренних дел рф (мвд россии), день сотрудника органов внутренних дел рф