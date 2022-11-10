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Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2022
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Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2022
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:23
2022-11-10T10:23
россия
общество
вциом
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
день сотрудника органов внутренних дел рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Определенно доверяют сотрудникам полиции в своих регионах 15% респондентов, скорее доверяют 47%, скорее не доверяет 21%, определенно не доверяют 11%, затруднились с ответом 6% россиян. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 30 пунктов.Кроме того, россиян спросили о доверии к подразделениям полиции. Каждый второй опрошенный (50%) скорее доверяет полиции на транспорте, 13% - полностью доверяют, 12% - скорее не доверяют, 6% - совсем не доверяют, 19% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 45 пунктов.Сотрудникам дежурной части полностью доверяют 13% россиян, скорее доверяют 51% респондентов, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 7%, 14% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 42 пункта.Индекс доверия инспекторам по делам несовершеннолетних составил 38 пунктов, полностью им доверяют 16% опрошенных, скорее доверяют 39%, скорее не доверяют 11%, 6% совсем не доверяют, 28% затруднились с ответом.Работникам уголовного розыска доверяют 57%, не доверяют 22%. Индекс доверия этому подразделению полиции составил 35 пунктов.Следователям и дознавателем выразили доверие 52%, не доверяют 25%. Затруднились с ответом 23%. Индекс доверия составил 27 пунктов.Работникам ГИБДД доверяют 62%, не доверяют 28%, 10% затруднились с ответом, индекс доверия – 34 пунктов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, вциом, министерство внутренних дел рф (мвд россии), день сотрудника органов внутренних дел рф
Россия, Общество, ВЦИОМ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), День сотрудника органов внутренних дел РФ
10:23 10.11.2022
 
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что более 60 процентов россиян доверяют полицейским в своем регионе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Определенно доверяют сотрудникам полиции в своих регионах 15% респондентов, скорее доверяют 47%, скорее не доверяет 21%, определенно не доверяют 11%, затруднились с ответом 6% россиян. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 30 пунктов.
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01:29
День сотрудника органов внутренних дел в России
Кроме того, россиян спросили о доверии к подразделениям полиции. Каждый второй опрошенный (50%) скорее доверяет полиции на транспорте, 13% - полностью доверяют, 12% - скорее не доверяют, 6% - совсем не доверяют, 19% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 45 пунктов.
Сотрудникам дежурной части полностью доверяют 13% россиян, скорее доверяют 51% респондентов, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 7%, 14% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 42 пункта.
Индекс доверия инспекторам по делам несовершеннолетних составил 38 пунктов, полностью им доверяют 16% опрошенных, скорее доверяют 39%, скорее не доверяют 11%, 6% совсем не доверяют, 28% затруднились с ответом.
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Работникам уголовного розыска доверяют 57%, не доверяют 22%. Индекс доверия этому подразделению полиции составил 35 пунктов.
Следователям и дознавателем выразили доверие 52%, не доверяют 25%. Затруднились с ответом 23%. Индекс доверия составил 27 пунктов.
Работникам ГИБДД доверяют 62%, не доверяют 28%, 10% затруднились с ответом, индекс доверия – 34 пунктов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Связка ключей от квартир жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:30Нижегородская область
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи
 
РоссияОбществоВЦИОММинистерство внутренних дел РФ (МВД России)День сотрудника органов внутренних дел РФ
 
 
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