https://ria.ru/20221110/politsiya-1830416732.html
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2022
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:23
2022-11-10T10:23
2022-11-10T10:23
россия
общество
вциом
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
день сотрудника органов внутренних дел рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Определенно доверяют сотрудникам полиции в своих регионах 15% респондентов, скорее доверяют 47%, скорее не доверяет 21%, определенно не доверяют 11%, затруднились с ответом 6% россиян. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 30 пунктов.Кроме того, россиян спросили о доверии к подразделениям полиции. Каждый второй опрошенный (50%) скорее доверяет полиции на транспорте, 13% - полностью доверяют, 12% - скорее не доверяют, 6% - совсем не доверяют, 19% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 45 пунктов.Сотрудникам дежурной части полностью доверяют 13% россиян, скорее доверяют 51% респондентов, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 7%, 14% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 42 пункта.Индекс доверия инспекторам по делам несовершеннолетних составил 38 пунктов, полностью им доверяют 16% опрошенных, скорее доверяют 39%, скорее не доверяют 11%, 6% совсем не доверяют, 28% затруднились с ответом.Работникам уголовного розыска доверяют 57%, не доверяют 22%. Индекс доверия этому подразделению полиции составил 35 пунктов.Следователям и дознавателем выразили доверие 52%, не доверяют 25%. Затруднились с ответом 23%. Индекс доверия составил 27 пунктов.Работникам ГИБДД доверяют 62%, не доверяют 28%, 10% затруднились с ответом, индекс доверия – 34 пунктов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221110/prazdnik-1829895440.html
https://ria.ru/20221110/mvd-1830378491.html
https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вциом, министерство внутренних дел рф (мвд россии), день сотрудника органов внутренних дел рф
Россия, Общество, ВЦИОМ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), День сотрудника органов внутренних дел РФ
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что более 60 процентов россиян доверяют полицейским в своем регионе
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Больше половины россиян доверяют полицейским в своем регионе, следует
из результатов опроса ВЦИОМ.
Определенно доверяют сотрудникам полиции в своих регионах 15% респондентов, скорее доверяют 47%, скорее не доверяет 21%, определенно не доверяют 11%, затруднились с ответом 6% россиян. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 30 пунктов.
Кроме того, россиян спросили о доверии к подразделениям полиции. Каждый второй опрошенный (50%) скорее доверяет полиции на транспорте, 13% - полностью доверяют, 12% - скорее не доверяют, 6% - совсем не доверяют, 19% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 45 пунктов.
Сотрудникам дежурной части полностью доверяют 13% россиян, скорее доверяют 51% респондентов, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 7%, 14% - затруднились с ответом. Индекс доверия составил 42 пункта.
Индекс доверия инспекторам по делам несовершеннолетних составил 38 пунктов, полностью им доверяют 16% опрошенных, скорее доверяют 39%, скорее не доверяют 11%, 6% совсем не доверяют, 28% затруднились с ответом.
Работникам уголовного розыска доверяют 57%, не доверяют 22%. Индекс доверия этому подразделению полиции составил 35 пунктов.
Следователям и дознавателем выразили доверие 52%, не доверяют 25%. Затруднились с ответом 23%. Индекс доверия составил 27 пунктов.
Работникам ГИБДД
доверяют 62%, не доверяют 28%, 10% затруднились с ответом, индекс доверия – 34 пунктов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.