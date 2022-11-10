https://ria.ru/20221110/politika-1830307674.html

Трампу нашли замену. Как итоги выборов в США отразятся на Украине

Трампу нашли замену. Как итоги выборов в США отразятся на Украине - РИА Новости, 10.11.2022

Трампу нашли замену. Как итоги выборов в США отразятся на Украине

Промежуточные выборы в конгресс преподнесли сюрприз. Несмотря на прогнозы о триумфальной победе Республиканской партии, демократы, по предварительным итогам,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:00

2022-11-10T08:00

2022-11-10T08:12

в мире

дональд трамп

джо байден

камала харрис

киев

сша

украина

промежуточные выборы в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Промежуточные выборы в конгресс преподнесли сюрприз. Несмотря на прогнозы о триумфальной победе Республиканской партии, демократы, по предварительным итогам, частично сохранили позиции. Нижнюю палату они ожидаемо проиграли, но шанс на контроль в сенате остается. О внутренних и внешних последствиях голосования — в материале РИА Новости.Нижняя палата против президентаАмериканцы 8 ноября выбирали новый состав палаты представителей (435-местная нижняя палата конгресса), треть сената (нижняя палата, где разыгрываются 35 из 100 мест) и губернаторов штатов. Голосование фактически стартовало еще в октябре. По данным телеканала NBC, досрочно бюллетени заполнили более 42 миллионов жителей страны. Среди них — президент Джо Байден, посетивший участок вместе с внучкой в родном штате Делавэр.Согласно предварительной информации, большинство "досрочников" принадлежат к Демократической партии. При этом подсчет голосов, поданных по почте, еще не завершен.Окончательные итоги ожидаются лишь в следующем месяце. Это связано не только с проверкой досрочных бюллетеней. В некоторых штатах действуют жесткие условия для переизбрания. Например, в Джорджии необходимо набрать не менее 50 процентов голосов. Этого не удалось сделать ни одному из кандидатов в сенаторы, поэтому в данном штате ожидается второй тур, уже назначенный на 6 декабря. Об этом сообщил представитель офиса секретаря Джорджии Габриэль Стерлинг.Но в общих чертах предварительный расклад был ясен уже на следующий день после выборов.Как и предсказывали опросы общественного мнения, Республиканская партия уверенно лидирует в палате представителей, где большинство прежде было за демократами. Отрыв — почти два десятка мест.Для Демпартии, к которой принадлежит и действующий президент Байден, такой итог стал серьезным ударом, пусть и не внезапным. Глава государства вправе проводить некоторые реформы президентскими указами, не требующими одобрения в конгрессе. Но это касается далеко не всех сфер, как показало пребывание на посту Дональда Трампа. В ответ на его частные инициативы конгрессмены неоднократно блокировали те законопроекты, для которых нужно было их согласие.Сейчас в похожей ситуации рискует оказаться Байден. Палата представителей, где он прежде полагался на демократическое большинство, — первая ступень для одобрения реформ. Поэтому у "слонов" (республиканцев), взявших ее под контроль, появится мощный рычаг давления на Белый дом, а также — инструмент для торга. Однако это не означает, что США охватит "красная волна", которую пророчили республиканские лидеры.Сенат может остаться опорой БайденаДо нынешних выборов "ослы" (демократы) располагали устойчивым большинством в палате представителей и шатким — в сенате, где у них было 48 мест из необходимого для лидерства 51. При этом верхняя палата все равно считалась вотчиной Демпартии: на ее стороне выступали два так называемых независимых сенатора и вице-президент Камала Харрис. Согласно американскому законодательству, именно она сейчас возглавляет сенат и в случае распределения голосов 50/50 играет решающую роль.В прошедшей гонке сенаторы-демократы, судя по предварительным данным (без учета досрочного голосования), сохранили позиции. У них вновь по меньшей мере 48 кресел — без примкнувших "независимых" и Харрис. Но многое будет зависеть от итогов второго тура в Джорджии.В случае победы там в декабре кандидата от Демпартии она получит перевес в сенате, и это уже позитивный сигнал для Байдена. Даже если республиканцы конгресса будут блокировать его инициативы в нижней палате, демократы в верхней ответят тем же на проекты "слонов". Такой расклад, разумеется, чреват затяжным торгом между партиями, но они обычно находят компромисс. Один из показательных примеров последнего десятилетия — многострадальная реформа здравоохранения Барака Обамы, в итоге санкционированная республиканцами. Недавно и Байден сталкивался с противодействием конгрессменов, готовя масштабный закон о борьбе с инфляцией. Но и его удалось провести, что ощутимо повысило рейтинги Демпартии и самого президента.Антитриумф ТрампаНе менее, чем Байдена, выборы волновали и его предшественника. Дональд Трамп активно поддерживал потенциальных конгрессменов из неформальной группировки MAGA, объединяющей наиболее радикально настроенных республиканцев. Их победы стали бы для экс-президента подспорьем в кампании 2024-го, когда он намерен вновь выдвигаться на пост главы государства.Однако ожидаемого триумфа не случилось. В обеих палатах конгресса, а также на некоторых важных губернаторских выборах многие видные кандидаты, поддерживаемые Трампом, проиграли. Причем без попыток оспорить поражение, хотя их "патрон" известен тем, что до последнего не признает неудачи. Американская пресса особо выделяет Пенсильванию — один из так называемых колеблющихся штатов, традиционно важных для исхода любой избирательной кампании в США. Там демократ Джон Феттерман победил трамповского протеже Мехмета Оза, несмотря на то что последний, по данным СМИ, вложил в гонку больше средств, чем любой другой кандидат.Другим неприятным сюрпризом для Трампа стала победа республиканца Рона Десантиса над демократом Чарли Кристом в борьбе за пост губернатора Флориды. Этот штат также относится к колеблющимся. И утверждение там кандидата от "слонов" подогрело спекуляции о том, что Десантис — не просто серьезный претендент на победу в 2024-м, но и более безопасный выбор для Республиканской партии, чем Трамп.Губернатор и сам не скрывает амбиций. "Я только начал бороться", — заявил он после оглашения итогов флоридских выборов. "Еще два года", — скандировала в ответ толпа, намекая на будущую президентскую кампанию. Трамп же высказался о конкуренте нелестно, пообещав при необходимости опубликовать некий компромат.На восточном фронте без переменНовый состав конгресса приступит к работе 3 января будущего года. До этого у партий есть небольшой промежуток, чтобы скорректировать повестку. Избирательная кампания показала, что в центре внимания электората — внутренние экономические проблемы, включая, прежде всего, растущую инфляцию. Следом идет привычный вопрос об огнестрельном оружии, а из относительно нового — тема запрета на аборты, остро вставшая прошедшим летом. В этих сферах у "ослов" и "слонов" хватает противоречий. Чего не сказать о внешней политике.Незадолго до выборов некоторые демократы прощупывали почву относительно возможности переговоров Москвы и Киева. Однако на высшем уровне эти инициативы не получили поддержки. Не форсировали мирную повестку и республиканцы.В то же время Республиканская партия дала понять, что после победы на выборах намерена сократить объемы поставляемой Украине военной помощи. Но и эти планы не грозят серьезными изменениями общего курса Вашингтона.Еще в мае Байден "застраховал" себя от возможного противодействия конгрессменов, подписав закон о ленд-лизе. Этот акт дает президенту обширные полномочия в вопросе передачи Киеву вооружения. Глава государства не обязан отчитываться перед конгрессом по поводу состава и стоимости поставок. Так что даже если "слоны" в палате представителей попытаются сократить отдельные транши Украине, в рамках ленд-лиза ограничений нет.Переоценивать "миролюбивость" республиканцев, выступающих за урезание помощи Киеву, также не стоит. В "Великой старой партии" оружейное лобби более влиятельно, чем среди демократов, а для американского ВПК подогревание конфликта в Европе выгодно.

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, джо байден, камала харрис, киев, сша, украина, промежуточные выборы в сша