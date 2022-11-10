https://ria.ru/20221110/pogoda-1830398725.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода без существенных осадков и до плюс 10 градусов ожидают жителей Москвы в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:22

2022-11-10T08:22

2022-11-10T08:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до плюс 10 градусов ожидают жителей Москвы в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве максимальная - плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11", - сказала Котилевская.Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"