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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода без существенных осадков и до плюс 10 градусов ожидают жителей Москвы в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:22
2022-11-10T08:22
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до плюс 10 градусов ожидают жителей Москвы в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве максимальная - плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11", - сказала Котилевская.Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос"
08:22 10.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Котилевская пообещала москвичам до десяти градусов тепла в четверг

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до плюс 10 градусов ожидают жителей Москвы в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве максимальная - плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11", - сказала Котилевская.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Зимний пейзаж - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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