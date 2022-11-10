https://ria.ru/20221110/podryv-1830546807.html
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП - РИА Новости, 10.11.2022
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП
Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:06
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию до полного восстановления существующей.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828918920.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
16:05 10.11.2022 (обновлено: 16:06 10.11.2022)
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП
В Климовском районе Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП