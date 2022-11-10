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В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП - РИА Новости, 10.11.2022
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В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП - РИА Новости, 10.11.2022
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП
Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:06
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию до полного восстановления существующей.
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брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
16:05 10.11.2022 (обновлено: 16:06 10.11.2022)
 
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП

В Климовском районе Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию до полного восстановления существующей.
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Брянская областьАлександр БогомазКлимовский районПроисшествия
 
 
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