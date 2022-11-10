https://ria.ru/20221110/podryv-1830546807.html

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП - РИА Новости, 10.11.2022

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП

Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:06

брянская область

александр богомаз

климовский район

происшествия

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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в результате подрыва опоры линии электропередачи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию до полного восстановления существующей.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828918920.html

брянская область

климовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия