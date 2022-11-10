https://ria.ru/20221110/podmoskove-1830417834.html
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
новости подмосковья
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе."Количество обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что большинство вопросов касалось выплат, в настоящее время работа по таким обращениям практически завершена, а количество вопросов на данную тематику не превышает 5% от общего количества поступающих вопросов. Все они решаются в ручном режиме и будут выполнены в установленные сроки.Важно другое – чтобы после этих выплат система коммуникации в каждом городе Подмосковья работала. Спецоперация – дело серьезное, и мы должны в то время, пока мужья, сыновья находятся там, максимальную поддержку оказывать, максимальные ответы на вопросы давать, вот в чем наша задача", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20221109/medal-1830189187.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе.
"Количество обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев
в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что большинство вопросов касалось выплат, в настоящее время работа по таким обращениям практически завершена, а количество вопросов на данную тематику не превышает 5% от общего количества поступающих вопросов. Все они решаются в ручном режиме и будут выполнены в установленные сроки.
Важно другое – чтобы после этих выплат система коммуникации в каждом городе Подмосковья работала. Спецоперация – дело серьезное, и мы должны в то время, пока мужья, сыновья находятся там, максимальную поддержку оказывать, максимальные ответы на вопросы давать, вот в чем наша задача", - добавил Воробьев.