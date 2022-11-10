https://ria.ru/20221110/podmoskove-1830417834.html

Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье

Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022

Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:28

2022-11-10T10:28

2022-11-10T10:28

новости подмосковья

андрей воробьев

частичная мобилизация в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе."Количество обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что большинство вопросов касалось выплат, в настоящее время работа по таким обращениям практически завершена, а количество вопросов на данную тематику не превышает 5% от общего количества поступающих вопросов. Все они решаются в ручном режиме и будут выполнены в установленные сроки.Важно другое – чтобы после этих выплат система коммуникации в каждом городе Подмосковья работала. Спецоперация – дело серьезное, и мы должны в то время, пока мужья, сыновья находятся там, максимальную поддержку оказывать, максимальные ответы на вопросы давать, вот в чем наша задача", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20221109/medal-1830189187.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, московская область (подмосковье)