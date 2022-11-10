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Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
новости подмосковья
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе."Количество обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что большинство вопросов касалось выплат, в настоящее время работа по таким обращениям практически завершена, а количество вопросов на данную тематику не превышает 5% от общего количества поступающих вопросов. Все они решаются в ручном режиме и будут выполнены в установленные сроки.Важно другое – чтобы после этих выплат система коммуникации в каждом городе Подмосковья работала. Спецоперация – дело серьезное, и мы должны в то время, пока мужья, сыновья находятся там, максимальную поддержку оказывать, максимальные ответы на вопросы давать, вот в чем наша задача", - добавил Воробьев.
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андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России, Московская область (Подмосковье)
10:28 10.11.2022
 

Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о радикальном снижении количества жалоб и обращений по вопросам мобилизации в регионе.
"Количество обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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Он добавил, что большинство вопросов касалось выплат, в настоящее время работа по таким обращениям практически завершена, а количество вопросов на данную тематику не превышает 5% от общего количества поступающих вопросов. Все они решаются в ручном режиме и будут выполнены в установленные сроки.
Важно другое – чтобы после этих выплат система коммуникации в каждом городе Подмосковья работала. Спецоперация – дело серьезное, и мы должны в то время, пока мужья, сыновья находятся там, максимальную поддержку оказывать, максимальные ответы на вопросы давать, вот в чем наша задача", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЧастичная мобилизация в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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