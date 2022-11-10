https://ria.ru/20221110/podkormka-1830805496.html
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день - РИА Новости, 11.11.2022
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день
Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T15:35
2022-11-10T15:35
2022-11-11T14:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать "ресторан" для птиц. Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" в поддержку пернатых", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве.В департаменте уточнили, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным.В ведомстве добавили, что также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты.Помимо этого, Синичкин день также отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Мероприятия подготовили комплекс городского хозяйства столицы и ГПБУ "Мосприрода". В программе представлены мастер-классы и лекции. Москвичей научат росписи лепных фигурок из муки, соли и воды, а также расскажут, какие птицы встречаются в городе и насколько развит интеллект у синиц. Помимо этого, специалисты поделятся интересными фактами о птицах и покажут, как проходит кольцевание пернатых.
https://ria.ru/20221105/moskva-1829940688.html
https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. С ноября по март сотрудники Мосприроды
будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать "ресторан" для птиц. Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками ГПБУ
"Мосприрода" в поддержку пернатых", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве.
"Сотрудники Мосприроды на природных территориях развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные "рестораны". В онлайн- и офлайн-формате пройдут эколого-просветительские занятия. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать о "ресторанах" для птиц: о их видах, способах изготовления, выборе материала. На занятиях покажут, каких птиц можно встретить зимой в Москве, кого из них стоит подкармливать, когда и чем. В рамках акции "Птица-синица" запланировано провести около 400 эколого-просветительских мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным.
В ведомстве добавили, что также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты.
"Зная, какие птицы какой корм предпочитают, можно их привлечь зимой и понаблюдать за разными видами пернатых. Так, семена подсолнечника привлекут воробьев и синиц, воробушки также уважают овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Орехи и желуди любят дятлы и сойки; сушеные ягоды рябины или боярышника – снегири, дрозды, свиристели. А злаки и семена диких трав привлекут щеглов и зеленушек. Водоплавающим птицам можно предложить специальный комбикорм. Подкармливать их нужно на подкормочных площадках, расположенных на берегах водоемов у кромки воды", - заключили в пресс-службе.
Помимо этого, Синичкин день также отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Мероприятия подготовили комплекс городского хозяйства столицы и ГПБУ "Мосприрода". В программе представлены мастер-классы и лекции. Москвичей научат росписи лепных фигурок из муки, соли и воды, а также расскажут, какие птицы встречаются в городе и насколько развит интеллект у синиц. Помимо этого, специалисты поделятся интересными фактами о птицах и покажут, как проходит кольцевание пернатых.