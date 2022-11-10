https://ria.ru/20221110/podkormka-1830805496.html

Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день

Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день - РИА Новости, 11.11.2022

Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день

Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T15:35

2022-11-10T15:35

2022-11-11T14:34

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мосприрода

москва

общество

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать "ресторан" для птиц. Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" в поддержку пернатых", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве.В департаменте уточнили, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным.В ведомстве добавили, что также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты.Помимо этого, Синичкин день также отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Мероприятия подготовили комплекс городского хозяйства столицы и ГПБУ "Мосприрода". В программе представлены мастер-классы и лекции. Москвичей научат росписи лепных фигурок из муки, соли и воды, а также расскажут, какие птицы встречаются в городе и насколько развит интеллект у синиц. Помимо этого, специалисты поделятся интересными фактами о птицах и покажут, как проходит кольцевание пернатых.

https://ria.ru/20221105/moskva-1829940688.html

https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы