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Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день - РИА Новости, 11.11.2022
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Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день - РИА Новости, 11.11.2022
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день
Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T15:35
2022-11-11T14:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать "ресторан" для птиц. Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" в поддержку пернатых", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве.В департаменте уточнили, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным.В ведомстве добавили, что также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты.Помимо этого, Синичкин день также отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Мероприятия подготовили комплекс городского хозяйства столицы и ГПБУ "Мосприрода". В программе представлены мастер-классы и лекции. Москвичей научат росписи лепных фигурок из муки, соли и воды, а также расскажут, какие птицы встречаются в городе и насколько развит интеллект у синиц. Помимо этого, специалисты поделятся интересными фактами о птицах и покажут, как проходит кольцевание пернатых.
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мосприрода, москва, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
15:35 10.11.2022 (обновлено: 14:34 11.11.2022)
 

Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСиница у кормушки в лесопарке Москвы
Синица у кормушки в лесопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Синица у кормушки в лесопарке Москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, стартует в Москве в Синичкин день, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать "ресторан" для птиц. Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" в поддержку пернатых", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве.
"Сотрудники Мосприроды на природных территориях развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные "рестораны". В онлайн- и офлайн-формате пройдут эколого-просветительские занятия. С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать о "ресторанах" для птиц: о их видах, способах изготовления, выборе материала. На занятиях покажут, каких птиц можно встретить зимой в Москве, кого из них стоит подкармливать, когда и чем. В рамках акции "Птица-синица" запланировано провести около 400 эколого-просветительских мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
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В департаменте уточнили, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным.
В ведомстве добавили, что также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты.
"Зная, какие птицы какой корм предпочитают, можно их привлечь зимой и понаблюдать за разными видами пернатых. Так, семена подсолнечника привлекут воробьев и синиц, воробушки также уважают овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Орехи и желуди любят дятлы и сойки; сушеные ягоды рябины или боярышника – снегири, дрозды, свиристели. А злаки и семена диких трав привлекут щеглов и зеленушек. Водоплавающим птицам можно предложить специальный комбикорм. Подкармливать их нужно на подкормочных площадках, расположенных на берегах водоемов у кромки воды", - заключили в пресс-службе.
Помимо этого, Синичкин день также отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Мероприятия подготовили комплекс городского хозяйства столицы и ГПБУ "Мосприрода". В программе представлены мастер-классы и лекции. Москвичей научат росписи лепных фигурок из муки, соли и воды, а также расскажут, какие птицы встречаются в городе и насколько развит интеллект у синиц. Помимо этого, специалисты поделятся интересными фактами о птицах и покажут, как проходит кольцевание пернатых.
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