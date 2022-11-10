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На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830504437.html
На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей
На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей - РИА Новости, 10.11.2022
На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей
Жители Краснодарского края за три недели акции "Своих не бросаем", организованной Кубанским казачьим войском, собрали более 44,9 миллиона рублей на поддержку... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:26
2022-11-10T14:27
специальная военная операция на украине
краснодарский край
кубанское казачье войско
россия
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Жители Краснодарского края за три недели акции "Своих не бросаем", организованной Кубанским казачьим войском, собрали более 44,9 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации, говорится в Telegram-канале проекта.Акция "Своих не бросаем" стартовала 20 октября, она направлена на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. Ранее сообщалось, что за две недели акции было собрано 16,6 миллиона рублей."В рамках акции "Своих не бросаем" собрали более 44,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на закупку уже отправили свыше 14,4 миллиона рублей. Для военнослужащих закупили утеплённые сапоги, спальные мешки, термоизоляционные коврики, флисовые балаклавы, рации и переносные радиостанции.Ранее представители проекта сообщили, что по мере поступления вещи оперативно передают военным, чтобы все необходимое у них было как можно быстрее.
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html
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краснодарский край, кубанское казачье войско, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Кубанское казачье войско, Россия
14:26 10.11.2022 (обновлено: 14:27 10.11.2022)
 
На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей

Кубанцы в ходе акции "Своих не бросаем" собрали 44,9 миллиона рублей на поддержку бойцов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Жители Краснодарского края за три недели акции "Своих не бросаем", организованной Кубанским казачьим войском, собрали более 44,9 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации, говорится в Telegram-канале проекта.
Акция "Своих не бросаем" стартовала 20 октября, она направлена на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. Ранее сообщалось, что за две недели акции было собрано 16,6 миллиона рублей.
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"В рамках акции "Своих не бросаем" собрали более 44,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на закупку уже отправили свыше 14,4 миллиона рублей. Для военнослужащих закупили утеплённые сапоги, спальные мешки, термоизоляционные коврики, флисовые балаклавы, рации и переносные радиостанции.
Ранее представители проекта сообщили, что по мере поступления вещи оперативно передают военным, чтобы все необходимое у них было как можно быстрее.
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