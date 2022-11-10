https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830504437.html

На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей

На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей - РИА Новости, 10.11.2022

На Кубани акция "Своих не бросаем" собрала почти 45 миллионов рублей

Жители Краснодарского края за три недели акции "Своих не бросаем", организованной Кубанским казачьим войском, собрали более 44,9 миллиона рублей на поддержку... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:26

2022-11-10T14:26

2022-11-10T14:27

специальная военная операция на украине

краснодарский край

кубанское казачье войско

россия

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Жители Краснодарского края за три недели акции "Своих не бросаем", организованной Кубанским казачьим войском, собрали более 44,9 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации, говорится в Telegram-канале проекта.Акция "Своих не бросаем" стартовала 20 октября, она направлена на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. Ранее сообщалось, что за две недели акции было собрано 16,6 миллиона рублей."В рамках акции "Своих не бросаем" собрали более 44,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на закупку уже отправили свыше 14,4 миллиона рублей. Для военнослужащих закупили утеплённые сапоги, спальные мешки, термоизоляционные коврики, флисовые балаклавы, рации и переносные радиостанции.Ранее представители проекта сообщили, что по мере поступления вещи оперативно передают военным, чтобы все необходимое у них было как можно быстрее.

https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html

https://ria.ru/20221107/kazaki-1829821226.html

краснодарский край

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краснодарский край, кубанское казачье войско, россия