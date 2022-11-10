https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830385543.html

Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США

Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США - РИА Новости, 10.11.2022

Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США

Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, предупреждает обозреватель... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:01

2022-11-10T02:01

2022-11-10T10:59

в мире

украина

сша

выборы в конгресс сша

республиканская партия сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3557107e83e89dde69088ea32b756e18.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, предупреждает обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн."Победа протрамповских кандидатов от Республиканской партии в палате представителей и сенате может усилить оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины", — пишет Мейн.Украина, говорится в статье, будет с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов, хотя министр обороны Алексей Резников на прошлой неделе рассказал о своей уверенности, что и республиканцы, и демократы продолжат поддерживать Киев.Экс-президент США Трамп, напоминает Мейн, заявил, что нынешняя политика США может привести к третьей мировой войне. Вместо этого он выступил за то, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев и подтолкнул к мирным переговорам с Москвой.Ранее с аналогичным предупреждением в адрес Украины выступил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post. По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима.По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 — в сенате. Подсчет голосов продолжается.На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830380031.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, выборы в конгресс сша, республиканская партия сша