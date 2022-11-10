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Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США - РИА Новости, 10.11.2022
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Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США
Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США - РИА Новости, 10.11.2022
Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США
Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, предупреждает обозреватель... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:01
2022-11-10T10:59
в мире
украина
сша
выборы в конгресс сша
республиканская партия сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, предупреждает обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн."Победа протрамповских кандидатов от Республиканской партии в палате представителей и сенате может усилить оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины", — пишет Мейн.Украина, говорится в статье, будет с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов, хотя министр обороны Алексей Резников на прошлой неделе рассказал о своей уверенности, что и республиканцы, и демократы продолжат поддерживать Киев.Экс-президент США Трамп, напоминает Мейн, заявил, что нынешняя политика США может привести к третьей мировой войне. Вместо этого он выступил за то, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев и подтолкнул к мирным переговорам с Москвой.Ранее с аналогичным предупреждением в адрес Украины выступил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post. По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима.По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 — в сенате. Подсчет голосов продолжается.На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, выборы в конгресс сша, республиканская партия сша
В мире, Украина, США, Выборы в Конгресс США, Республиканская партия США
02:01 10.11.2022 (обновлено: 10:59 10.11.2022)
 
Названо условие, при котором Украина лишится поддержки США

The Hill: Украина может лишиться финансовой помощи от США при победе республиканцев

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, предупреждает обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн.
"Победа протрамповских кандидатов от Республиканской партии в палате представителей и сенате может усилить оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины", — пишет Мейн.
Украина, говорится в статье, будет с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов, хотя министр обороны Алексей Резников на прошлой неделе рассказал о своей уверенности, что и республиканцы, и демократы продолжат поддерживать Киев.
Экс-президент США Трамп, напоминает Мейн, заявил, что нынешняя политика США может привести к третьей мировой войне. Вместо этого он выступил за то, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев и подтолкнул к мирным переговорам с Москвой.
Президента США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
00:39
Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины
Ранее с аналогичным предупреждением в адрес Украины выступил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post. По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима.
По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 — в сенате. Подсчет голосов продолжается.
На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАВыборы в Конгресс СШАРеспубликанская партия США
 
 
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