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Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины
Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины
Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту на Украине вне зависимости от результатов... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:39
2022-11-10T00:39
в мире
джо байден
украина
сша
выборы в конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту на Украине вне зависимости от результатов выборов в конгресс."В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии на Украине", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.
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в мире, джо байден, украина, сша, выборы в конгресс сша
В мире, Джо Байден, Украина, США, Выборы в Конгресс США
00:39 10.11.2022
 
Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины

Байден выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса по поддержке Украины

© AP Photo / Susan WalshПрезидента США Джо Байден
Президента США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президента США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту на Украине вне зависимости от результатов выборов в конгресс.
"В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии на Украине", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
00:27
Байден заявил об отсутствии вмешательства в промежуточные выборы
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАВыборы в Конгресс США
 
 
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