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Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины

Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины - РИА Новости, 10.11.2022

Байден надеется на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины

Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту на Украине вне зависимости от результатов... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:39

2022-11-10T00:39

2022-11-10T00:39

в мире

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выборы в конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту на Украине вне зависимости от результатов выборов в конгресс."В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии на Украине", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.

https://ria.ru/20221110/vmeshatelstvo-1830379447.html

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