https://ria.ru/20221110/platezhi-1830549986.html

Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года

Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года - РИА Новости, 10.11.2022

Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года

Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:15

2022-11-10T16:15

2022-11-10T16:15

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.По его словам, подключение к СБП не только позволит существенно сократить время на оказание услуг в сфере внешне-экономической деятельности, предоставит удобный способ проведения платежей, но и в ближайшей перспективе позволит осуществлять трансграничные переводы.Это сделает цифровую платформу "Мой экспорт" уникальной системой, позволяющей переводить средства в другие страны таким же удобным, быстрым и доступным способом, как и внутри России, например, при оплате весьма востребованных услуг по поиску покупателей, предоставляемых экспортерам иностранными контрагентами, считает вице-президент.

https://ria.ru/20220923/klienty-1818984114.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия