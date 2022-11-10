Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.
"Сегодня система быстрых платежей - это простой, удобный и стремительно развивающийся способ моментального перевода денежных средств. Малый и средний бизнес хорошо знаком и активно использует данный способ при расчетах внутри России. Предоставление пользователям цифровой платформы "Мой экспорт" уже к концу 2023 года нового способа осуществления платежей - важная общая задача для Российского экспортного центра и Банка России. У нас уже утвержден совместный план мероприятий", - сказал Георгиевский.
По его словам, подключение к СБП не только позволит существенно сократить время на оказание услуг в сфере внешне-экономической деятельности, предоставит удобный способ проведения платежей, но и в ближайшей перспективе позволит осуществлять трансграничные переводы.
Это сделает цифровую платформу "Мой экспорт" уникальной системой, позволяющей переводить средства в другие страны таким же удобным, быстрым и доступным способом, как и внутри России, например, при оплате весьма востребованных услуг по поиску покупателей, предоставляемых экспортерам иностранными контрагентами, считает вице-президент.