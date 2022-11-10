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Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года - РИА Новости, 10.11.2022
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Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года
Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года - РИА Новости, 10.11.2022
Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года
Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:15
2022-11-10T16:15
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.По его словам, подключение к СБП не только позволит существенно сократить время на оказание услуг в сфере внешне-экономической деятельности, предоставит удобный способ проведения платежей, но и в ближайшей перспективе позволит осуществлять трансграничные переводы.Это сделает цифровую платформу "Мой экспорт" уникальной системой, позволяющей переводить средства в другие страны таким же удобным, быстрым и доступным способом, как и внутри России, например, при оплате весьма востребованных услуг по поиску покупателей, предоставляемых экспортерам иностранными контрагентами, считает вице-президент.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия
16:15 10.11.2022
 

Платежи через СБП на платформе "Мой экспорт" запустят к концу 2023 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экспортеры смогут к концу 2023 года осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.
"Сегодня система быстрых платежей - это простой, удобный и стремительно развивающийся способ моментального перевода денежных средств. Малый и средний бизнес хорошо знаком и активно использует данный способ при расчетах внутри России. Предоставление пользователям цифровой платформы "Мой экспорт" уже к концу 2023 года нового способа осуществления платежей - важная общая задача для Российского экспортного центра и Банка России. У нас уже утвержден совместный план мероприятий", - сказал Георгиевский.
По его словам, подключение к СБП не только позволит существенно сократить время на оказание услуг в сфере внешне-экономической деятельности, предоставит удобный способ проведения платежей, но и в ближайшей перспективе позволит осуществлять трансграничные переводы.
Это сделает цифровую платформу "Мой экспорт" уникальной системой, позволяющей переводить средства в другие страны таким же удобным, быстрым и доступным способом, как и внутри России, например, при оплате весьма востребованных услуг по поиску покупателей, предоставляемых экспортерам иностранными контрагентами, считает вице-президент.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:30
РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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