https://ria.ru/20221110/peregovory-1830605525.html
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября - РИА Новости, 10.11.2022
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:04
2022-11-10T19:04
2022-11-10T19:16
в мире
си цзиньпин
джо байден
карин жан-пьер
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сша
индонезия
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.Она отметила, что Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.Также в Белом доме сообщили, что совместного заявления или объявлений о каких-то договоренностях за встречей лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях G20 не последует"Не будет какого-либо рода совместного заявления или чего-то подобного", - сказал в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации.В Белом доме отметили, что не стоит ожидать и объявлений о каких-то договоренностях или результатах: основная беседа пройдет в закрытом формате.
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html
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в мире, си цзиньпин, джо байден, карин жан-пьер, китай, сша, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, цены на нефть
В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Китай, США, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Цены на нефть
19:04 10.11.2022 (обновлено: 19:16 10.11.2022)
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября на полях саммита G20