https://ria.ru/20221110/peregovory-1830605525.html

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября - РИА Новости, 10.11.2022

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:04

2022-11-10T19:04

2022-11-10T19:16

в мире

си цзиньпин

джо байден

карин жан-пьер

китай

сша

индонезия

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.Она отметила, что Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.Также в Белом доме сообщили, что совместного заявления или объявлений о каких-то договоренностях за встречей лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях G20 не последует"Не будет какого-либо рода совместного заявления или чего-то подобного", - сказал в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации.В Белом доме отметили, что не стоит ожидать и объявлений о каких-то договоренностях или результатах: основная беседа пройдет в закрытом формате.

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830566233.html

китай

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