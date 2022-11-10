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СМИ: США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/peregovory-1830467845.html
СМИ: США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом
СМИ: США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом
Американские и европейские чиновники не верят в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:54
2022-11-10T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американские и европейские чиновники не верят в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщила газета New York Times.По ее данным, чиновники в США и Европе заявляют, "что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем маловероятны". По оценке американских чиновников, обе стороны - как Москва, так и Киев - якобы считают, что на сегодняшний день продолжение боевых действий укрепит их позиции на переговорах. Кроме того, чиновники "признают, что трудно представить условия урегулирования, на которые согласились бы Украина и Россия", пишет газета.По информации издания, администрации президента США Джо Байдена приходится "ходить по тонкой грани" в соблюдении баланса: с одной стороны, американский лидер заверяет Украину в дальнейшей поддержке, с другой - сталкивается с давлением со стороны людей, требующих объяснить, "чем может закончиться война".Согласно источникам издания, личная позиция Владимира Зеленского не отличается от публичной и состоит в том, что Украина должна вернуть территории, которые она контролировала до 2014 года. В обмене какой-либо территории "на прекращение войны" Зеленский не заинтересован, говорится в материале издания. Подчеркивается, что "некоторые европейские чиновники в частном порядке задаются вопросом, является ли эта позиция здравой", хотя другие высказываются в ее поддержку.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830414327.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html
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в мире, россия, украина, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:54 10.11.2022
 
СМИ: США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом

NYT: чиновники из США и ЕС не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки России и Украины на столе переговоров
Флажки России и Украины на столе переговоров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки России и Украины на столе переговоров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американские и европейские чиновники не верят в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщила газета New York Times.
По ее данным, чиновники в США и Европе заявляют, "что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем маловероятны". По оценке американских чиновников, обе стороны - как Москва, так и Киев - якобы считают, что на сегодняшний день продолжение боевых действий укрепит их позиции на переговорах. Кроме того, чиновники "признают, что трудно представить условия урегулирования, на которые согласились бы Украина и Россия", пишет газета.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В ВС США заявили о шансе для переговоров России и Украины
По информации издания, администрации президента США Джо Байдена приходится "ходить по тонкой грани" в соблюдении баланса: с одной стороны, американский лидер заверяет Украину в дальнейшей поддержке, с другой - сталкивается с давлением со стороны людей, требующих объяснить, "чем может закончиться война".
Согласно источникам издания, личная позиция Владимира Зеленского не отличается от публичной и состоит в том, что Украина должна вернуть территории, которые она контролировала до 2014 года. В обмене какой-либо территории "на прекращение войны" Зеленский не заинтересован, говорится в материале издания. Подчеркивается, что "некоторые европейские чиновники в частном порядке задаются вопросом, является ли эта позиция здравой", хотя другие высказываются в ее поддержку.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 13:02
В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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