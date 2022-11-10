https://ria.ru/20221110/pelosi-1830400020.html

Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера

Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера - РИА Новости, 10.11.2022

Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера

Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:33

2022-11-10T08:33

2022-11-10T08:33

в мире

сша

украина

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нэнси пелоси

кевин маккарти

ричард блэк

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов Америки и развития мира, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Если республиканцы установят контроль, независимо от того, кто в конечном счете станет спикером, то это будет чрезвычайно важно для дела мира, чем при Нэнси Пелоси в должности спикера", - заявил он."Она очень могущественная, кровожадная и является голосом войны", - добавил экс-сенатор.Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.Как считает Блэк, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, Маккарти еще только предстоит занять должность спикера при наличии потенциального конкурента.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.

https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html

https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html

сша

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, нэнси пелоси, кевин маккарти, ричард блэк