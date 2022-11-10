https://ria.ru/20221110/pelosi-1830400020.html
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера
Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:33
2022-11-10T08:33
2022-11-10T08:33
в мире
сша
украина
киев
нэнси пелоси
кевин маккарти
ричард блэк
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов Америки и развития мира, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Если республиканцы установят контроль, независимо от того, кто в конечном счете станет спикером, то это будет чрезвычайно важно для дела мира, чем при Нэнси Пелоси в должности спикера", - заявил он."Она очень могущественная, кровожадная и является голосом войны", - добавил экс-сенатор.Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.Как считает Блэк, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, Маккарти еще только предстоит занять должность спикера при наличии потенциального конкурента.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, нэнси пелоси, кевин маккарти, ричард блэк
В мире, США, Украина, Киев, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти, Ричард Блэк
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера
Экс-сенатор: уход Пелоси с должности спикера палаты представителей послужит усилению мира
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов Америки и развития мира, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Если республиканцы установят контроль, независимо от того, кто в конечном счете станет спикером, то это будет чрезвычайно важно для дела мира, чем при Нэнси Пелоси в должности спикера", - заявил он.
"Она очень могущественная, кровожадная и является голосом войны", - добавил экс-сенатор.
Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти
станет лидером большинства и займет пост спикера.
Как считает Блэк, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, Маккарти еще только предстоит занять должность спикера при наличии потенциального конкурента.
Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине
, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву
.