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Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера - РИА Новости, 10.11.2022
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Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера
Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:33
2022-11-10T08:33
в мире
сша
украина
киев
нэнси пелоси
кевин маккарти
ричард блэк
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов Америки и развития мира, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Если республиканцы установят контроль, независимо от того, кто в конечном счете станет спикером, то это будет чрезвычайно важно для дела мира, чем при Нэнси Пелоси в должности спикера", - заявил он."Она очень могущественная, кровожадная и является голосом войны", - добавил экс-сенатор.Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.Как считает Блэк, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, Маккарти еще только предстоит занять должность спикера при наличии потенциального конкурента.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html
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в мире, сша, украина, киев, нэнси пелоси, кевин маккарти, ричард блэк
В мире, США, Украина, Киев, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти, Ричард Блэк
08:33 10.11.2022
 
Экс-сенатор прокомментировал возможный уход Пелоси с должности спикера

Экс-сенатор: уход Пелоси с должности спикера палаты представителей послужит усилению мира

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Уход нынешнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси со своего поста станет важным фактором для снижения военной риторики Соединенных Штатов Америки и развития мира, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Если республиканцы установят контроль, независимо от того, кто в конечном счете станет спикером, то это будет чрезвычайно важно для дела мира, чем при Нэнси Пелоси в должности спикера", - заявил он.
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"Она очень могущественная, кровожадная и является голосом войны", - добавил экс-сенатор.
Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.
Как считает Блэк, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, Маккарти еще только предстоит занять должность спикера при наличии потенциального конкурента.
Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
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В миреСШАУкраинаКиевНэнси ПелосиКевин МаккартиРичард Блэк
 
 
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