21:37 10.11.2022 (обновлено: 22:28 10.11.2022)
Российские военные освободили Павловку в ДНР на 90 процентов
Пушилин заявил, что Павловка на 90 процентов освобождена от ВСУ, в ней подняли флаг России
Военнослужащий ВС России в Херсонской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Российские военные почти полностью освободили Павловку в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти", — сказал он на церемонии награждения сотрудников МВД.
По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом. Пушилин подчеркнул, что подвиг военных, освобождающих Донбасс, "действительно заслуживает большого уважения".
Павловка находится около Угледара.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.
Как рассказывал Пушилин во вторник, в районе Павловки шли "очень тяжелые бои". При этом он отметил, что выбить украинские войска из населенного пункта необходимо для дальнейшего продвижения и освобождения Угледара.
По словам врио главы региона, успехи союзных сил в этом районе позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.