https://ria.ru/20221110/pavlovka-1830627538.html

Российские военные освободили Павловку в ДНР на 90 процентов

Российские военные освободили Павловку в ДНР на 90 процентов - РИА Новости, 10.11.2022

Российские военные освободили Павловку в ДНР на 90 процентов

Российские военные почти полностью освободили Павловку в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:37

2022-11-10T21:37

2022-11-10T22:28

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Российские военные почти полностью освободили Павловку в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом. Пушилин подчеркнул, что подвиг военных, освобождающих Донбасс, "действительно заслуживает большого уважения".Павловка находится около Угледара.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.Как рассказывал Пушилин во вторник, в районе Павловки шли "очень тяжелые бои". При этом он отметил, что выбить украинские войска из населенного пункта необходимо для дальнейшего продвижения и освобождения Угледара.По словам врио главы региона, успехи союзных сил в этом районе позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830231567.html

https://ria.ru/20221106/dnr-1829450453.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, денис пушилин