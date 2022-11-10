https://ria.ru/20221110/park-1830808685.html
Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО
Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО - РИА Новости, 11.11.2022
Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО
Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T12:39
2022-11-10T12:39
2022-11-11T14:50
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Современное общественное пространство в поселке Рогово появилось на месте пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20. Его площадь около 5 гектар. В рамках программы "Мой район": сформировали удобную дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок береговую линию реки Чернички, обустроили деревянный настил и спуски к родникам, проложили велодорожки, поставили беседки с удобными лавочками и большие качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что для активного отдыха сделали поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампу для скейтбординга и воркаут-площадку, обустроили три новые детские площадки с травмобезопасным резиновым покрытием для ребят разных возрастов, сделали три мангальные зоны с беседками. А также установили современные фонари с энергоэффективными светильниками, украсили территорию декоративными фигурами – топиари – в виде животных и растений, высадили декоративные кустарники – гортензию, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, и многолетние цветы, разбили газон.
https://ria.ru/20221106/park-1829444134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Обустройство нового парка завершили в поселении Роговское в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства
.
"Современное общественное пространство в поселке Рогово появилось на месте пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20. Его площадь около 5 гектар. В рамках программы "Мой район": сформировали удобную дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок береговую линию реки Чернички, обустроили деревянный настил и спуски к родникам, проложили велодорожки, поставили беседки с удобными лавочками и большие качели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для активного отдыха сделали поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампу для скейтбординга и воркаут-площадку, обустроили три новые детские площадки с травмобезопасным резиновым покрытием для ребят разных возрастов, сделали три мангальные зоны с беседками. А также установили современные фонари с энергоэффективными светильниками, украсили территорию декоративными фигурами – топиари – в виде животных и растений, высадили декоративные кустарники – гортензию, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, и многолетние цветы, разбили газон.