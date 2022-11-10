В Киеве сносят памятники Щорсу и Ватутину
Экс-депутат Рады Томенко сообщил о планах демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФрагмент памятника генералу Ватутину в Мариинском парке Киева, который радикалы забросали яйцами. 14 октября 2018
Фрагмент памятника генералу Ватутину в Мариинском парке Киева, который радикалы забросали яйцами. 14 октября 2018
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Киеве демонтируют памятники красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Николай Томенко.
"Киев без Щорса и Ватутина! Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма с участием представителей киевской городской администрации поддержал мое предложение по демонтажу и соответственно переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство", - написал Томенко на своей странице в соцсетях. Музейное пространство, о котором идет речь, должна определить киевская городская администрация.
По его словам, поддержано и решение о демонтаже и переносе памятника Николаю Ватутину. "Также учтено мое предложение создать комиссию по подготовке предложений по эксгумации и захоронению останков Ватутина на военном кладбище. Важно, чтобы процедура и время демонтажа памятника Ватутину не были связаны с выводами комиссии по эксгумации и перезахоронению", - отметил экс-депутат.
Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны был командующим войсками Воронежского, Юго-Западного, украинского фронтов. Погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Обоим на Украине были установлены памятники, а их именами названы улицы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.