https://ria.ru/20221110/pamyatniki-1830495951.html

В Киеве сносят памятники Щорсу и Ватутину

В Киеве сносят памятники Щорсу и Ватутину - РИА Новости, 10.11.2022

В Киеве сносят памятники Щорсу и Ватутину

В Киеве демонтируют памятники красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину, сообщил бывший депутат... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:06

2022-11-10T14:06

2022-11-10T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

николай томенко

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киев

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Киеве демонтируют памятники красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Николай Томенко."Киев без Щорса и Ватутина! Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма с участием представителей киевской городской администрации поддержал мое предложение по демонтажу и соответственно переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство", - написал Томенко на своей странице в соцсетях. Музейное пространство, о котором идет речь, должна определить киевская городская администрация.По его словам, поддержано и решение о демонтаже и переносе памятника Николаю Ватутину. "Также учтено мое предложение создать комиссию по подготовке предложений по эксгумации и захоронению останков Ватутина на военном кладбище. Важно, чтобы процедура и время демонтажа памятника Ватутину не были связаны с выводами комиссии по эксгумации и перезахоронению", - отметил экс-депутат.Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны был командующим войсками Воронежского, Юго-Западного, украинского фронтов. Погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Обоим на Украине были установлены памятники, а их именами названы улицы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829508092.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829863078.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай томенко, украина, верховная рада украины, киев, ситуация в днр и лнр