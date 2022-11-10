https://ria.ru/20221110/pamyatniki-1830494289.html
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников - РИА Новости, 10.11.2022
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников
Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:59
2022-11-10T13:59
2022-11-10T13:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных памятников, сообщила пресс-служба кабинета министров."Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников", - говорится в сообщении.Цель подготовленного министерством юстиции законопроекта – дополнить и уточнить строительный кодекс, прописать в нем, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать "оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления", отмечает пресс-служба.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах.
https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830206743.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас, дмитрий булгаков, россия, нарва
В мире, Эстония, Кая Каллас, Дмитрий Булгаков, Россия, Нарва
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников
Правительство Эстонии подготовило законодательную базу для демонтажа советских памятников
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости.
Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных памятников, сообщила пресс-служба
кабинета министров.
"Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников", - говорится в сообщении.
Цель подготовленного министерством юстиции законопроекта – дополнить и уточнить строительный кодекс, прописать в нем, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать "оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления", отмечает пресс-служба.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас
заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.
Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.
В Нарве
16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином
памятник — танк Т-34
, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
, Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах.