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В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников - РИА Новости, 10.11.2022
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В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников - РИА Новости, 10.11.2022
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников
Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:59
2022-11-10T13:59
в мире
эстония
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных памятников, сообщила пресс-служба кабинета министров."Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников", - говорится в сообщении.Цель подготовленного министерством юстиции законопроекта – дополнить и уточнить строительный кодекс, прописать в нем, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать "оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления", отмечает пресс-служба.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах.
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в мире, эстония, кая каллас, дмитрий булгаков, россия, нарва
В мире, Эстония, Кая Каллас, Дмитрий Булгаков, Россия, Нарва
13:59 10.11.2022
 
В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников

Правительство Эстонии подготовило законодательную базу для демонтажа советских памятников

© РИА Новости / Хасан Ингин / Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на фоне памятника танку Т-34 в городе Нарва
Люди фотографируются на фоне памятника танку Т-34 в городе Нарва - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Хасан Ингин
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Люди фотографируются на фоне памятника танку Т-34 в городе Нарва. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных памятников, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников", - говорится в сообщении.
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Цель подготовленного министерством юстиции законопроекта – дополнить и уточнить строительный кодекс, прописать в нем, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать "оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления", отмечает пресс-служба.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.
Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.
В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах.
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