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Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 10.11.2022
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Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах
Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 10.11.2022
Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах
Правительство предложило Госдуме повысить меру уголовной ответственности за биологические диверсии. Законопроект доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:31
2022-11-10T19:56
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство предложило Госдуме повысить меру уголовной ответственности за биологические диверсии. Законопроект доступен в думской электронной базе."Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК", — отмечается в пояснительной записке.Теперь эта статья дается в новой редакции. В ней предлагается уточнить среди прочего ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.Также поправки предлагаются в статью 205 УК России, предусматривающие ответственность за терроризм. За совершение терактов с использованием патогенов теперь предлагается наказывать лишением свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Как объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий — инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны". Кроме того, злоумышленники могут попробовать напасть на потенциально опасные биологические объекты, деятельность которых связана с использованием патогенов.В отзыве Верховного суда уточняется, что законодательная инициатива направлена на обеспечение обороноспособности страны, общественной и экономической безопасности.
https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html
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Правительство РФ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ
18:31 10.11.2022 (обновлено: 19:56 10.11.2022)
 
Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Правительство внесло в ГД проект об ужесточении ответственности за диверсии на биообъектах

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство предложило Госдуме повысить меру уголовной ответственности за биологические диверсии. Законопроект доступен в думской электронной базе.
"Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК", — отмечается в пояснительной записке.
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Теперь эта статья дается в новой редакции. В ней предлагается уточнить среди прочего ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Также поправки предлагаются в статью 205 УК России, предусматривающие ответственность за терроризм. За совершение терактов с использованием патогенов теперь предлагается наказывать лишением свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Как объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий — инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны". Кроме того, злоумышленники могут попробовать напасть на потенциально опасные биологические объекты, деятельность которых связана с использованием патогенов.
В отзыве Верховного суда уточняется, что законодательная инициатива направлена на обеспечение обороноспособности страны, общественной и экономической безопасности.
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