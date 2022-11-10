https://ria.ru/20221110/otvetstvennost-1830596537.html

Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 10.11.2022

Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Правительство предложило Госдуме повысить меру уголовной ответственности за биологические диверсии. Законопроект доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:31

2022-11-10T18:31

2022-11-10T19:56

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство предложило Госдуме повысить меру уголовной ответственности за биологические диверсии. Законопроект доступен в думской электронной базе."Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК", — отмечается в пояснительной записке.Теперь эта статья дается в новой редакции. В ней предлагается уточнить среди прочего ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.Также поправки предлагаются в статью 205 УК России, предусматривающие ответственность за терроризм. За совершение терактов с использованием патогенов теперь предлагается наказывать лишением свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Как объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий — инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны". Кроме того, злоумышленники могут попробовать напасть на потенциально опасные биологические объекты, деятельность которых связана с использованием патогенов.В отзыве Верховного суда уточняется, что законодательная инициатива направлена на обеспечение обороноспособности страны, общественной и экономической безопасности.

https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html

https://ria.ru/20221108/rekomendatsii-1830004335.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

правительство рф, общество, здоровье - общество, россия, госдума рф