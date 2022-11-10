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Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР
Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР - РИА Новости, 10.11.2022
Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР, заявила на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:08
2022-11-10T19:08
в мире
си цзиньпин
джо байден
украина
сша
тайвань
большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР, заявила на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры будут носить "глубокий и содержательный характер" и послужат интересам как двусторонних отношений, так и координации усилий двух стран по мировым вопросам.По ее словам, предстоящая встреча отвечает интересам поддержания "открытыми всех каналов взаимодействия, главнейшим из которых являются переговоры первых лиц"."Я думаю, что они обсудят ряд региональных и глобальных проблем, в том числе действия России на Украине и недавние провокации КНДР", - сказала представитель администрации США.Она отказалась привести подробности предстоящих переговоров, сообщив, что в числе прочего Вашингтон рассчитывает затронуть тему ситуации в Тайваньском проливе, прав человека и "озабоченности, которые имеют наши партнеры и союзники относительно проводимой Китаем губительной экономической политики"."Президент рассчитывает обсудить вопросы, по которым две страны могут должны работать вместе, и предложит пути для продвижения этих усилий", - сказала представитель администрации, подчеркнув, что это будет первая личная встреча двух лидеров после того, как Байден занял президентский пост.
https://ria.ru/20221109/kitay-1830081998.html
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html
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в мире, си цзиньпин, джо байден, украина, сша, тайвань, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, Украина, США, Тайвань, Большая двадцатка, Саммит G20
19:08 10.11.2022
 
Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР

Белый дом: Байден и лидер КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР, заявила на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры будут носить "глубокий и содержательный характер" и послужат интересам как двусторонних отношений, так и координации усилий двух стран по мировым вопросам.
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По ее словам, предстоящая встреча отвечает интересам поддержания "открытыми всех каналов взаимодействия, главнейшим из которых являются переговоры первых лиц".
"Я думаю, что они обсудят ряд региональных и глобальных проблем, в том числе действия России на Украине и недавние провокации КНДР", - сказала представитель администрации США.
Она отказалась привести подробности предстоящих переговоров, сообщив, что в числе прочего Вашингтон рассчитывает затронуть тему ситуации в Тайваньском проливе, прав человека и "озабоченности, которые имеют наши партнеры и союзники относительно проводимой Китаем губительной экономической политики".
"Президент рассчитывает обсудить вопросы, по которым две страны могут должны работать вместе, и предложит пути для продвижения этих усилий", - сказала представитель администрации, подчеркнув, что это будет первая личная встреча двух лидеров после того, как Байден занял президентский пост.
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В миреСи ЦзиньпинДжо БайденУкраинаСШАТайваньБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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