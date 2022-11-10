https://ria.ru/20221110/obsuzhdenie-1830606194.html

Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР

Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР - РИА Новости, 10.11.2022

Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР, заявила на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:08

2022-11-10T19:08

2022-11-10T19:08

в мире

си цзиньпин

джо байден

украина

сша

тайвань

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР, заявила на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры будут носить "глубокий и содержательный характер" и послужат интересам как двусторонних отношений, так и координации усилий двух стран по мировым вопросам.По ее словам, предстоящая встреча отвечает интересам поддержания "открытыми всех каналов взаимодействия, главнейшим из которых являются переговоры первых лиц"."Я думаю, что они обсудят ряд региональных и глобальных проблем, в том числе действия России на Украине и недавние провокации КНДР", - сказала представитель администрации США.Она отказалась привести подробности предстоящих переговоров, сообщив, что в числе прочего Вашингтон рассчитывает затронуть тему ситуации в Тайваньском проливе, прав человека и "озабоченности, которые имеют наши партнеры и союзники относительно проводимой Китаем губительной экономической политики"."Президент рассчитывает обсудить вопросы, по которым две страны могут должны работать вместе, и предложит пути для продвижения этих усилий", - сказала представитель администрации, подчеркнув, что это будет первая личная встреча двух лидеров после того, как Байден занял президентский пост.

https://ria.ru/20221109/kitay-1830081998.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

украина

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, си цзиньпин, джо байден, украина, сша, тайвань, большая двадцатка, саммит g20