https://ria.ru/20221110/obstrel-1830619743.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:42

2022-11-10T20:42

2022-11-10T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221110/obstrel-1830616218.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк