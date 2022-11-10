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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:42
2022-11-10T20:42
2022-11-10T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Яковлевка