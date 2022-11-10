https://ria.ru/20221110/obstrel-1830379903.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:32

2022-11-10T00:32

2022-11-10T00:32

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

зайцево

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg

ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.45 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221106/dnr-1829436350.html

донецк

куйбышевский район

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, зайцево, сцкк