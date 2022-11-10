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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/obstrel-1830379903.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:32
2022-11-10T00:32
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
зайцево
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.45 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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донецк
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донецк, куйбышевский район, зайцево, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Зайцево, СЦКК
00:32 10.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцеву три снаряда и шесть мин

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.45 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районЗайцевоСЦКК
 
 
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