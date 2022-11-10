https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html

В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны

В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны - РИА Новости, 10.11.2022

В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны

Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:26

2022-11-10T17:26

2022-11-10T17:26

в мире

себастьян лекорню

молдавия

франция

париж

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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.Попеску вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым находится с рабочим визитом в Париже, где они примут участие в Форуме мира."Вместе с министром обороны Анатолием Носатым в Париже у меня была встреча с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы договорились активизировать диалог между специалистами оборонных ведомств обоих государств с целью продолжения хороших дискуссий и укрепления двустороннего партнерства", - написал Попеску в Telegram-канале.По его словам, стороны обсудили пути наращивания двустороннего сотрудничества. Власти Молдавии высоко оценили помощь, оказанную через Европейский фонд мира для укрепления медицинского и инженерного потенциала Национальной армии. Также речь шла о заявленной Францией поддержке в шести областях, представляющих для Молдавии особый интерес: тыловое обеспечение военной обороны, мобильность, командование и управление, киберзащита, воздушная разведка и тактическая связь.

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830492096.html

молдавия

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, себастьян лекорню, молдавия, франция, париж