В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны
Глава МИД Молдавии Попеску: Париж и Кишинев готовы развивать партнерство в сфере обороны
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.
Попеску вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым находится с рабочим визитом в Париже, где они примут участие в Форуме мира.
"Вместе с министром обороны Анатолием Носатым в Париже у меня была встреча с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы договорились активизировать диалог между специалистами оборонных ведомств обоих государств с целью продолжения хороших дискуссий и укрепления двустороннего партнерства", - написал Попеску в Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили пути наращивания двустороннего сотрудничества. Власти Молдавии высоко оценили помощь, оказанную через Европейский фонд мира для укрепления медицинского и инженерного потенциала Национальной армии. Также речь шла о заявленной Францией поддержке в шести областях, представляющих для Молдавии особый интерес: тыловое обеспечение военной обороны, мобильность, командование и управление, киберзащита, воздушная разведка и тактическая связь.