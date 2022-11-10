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В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны - РИА Новости, 10.11.2022
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В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны
В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны - РИА Новости, 10.11.2022
В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны
Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:26
2022-11-10T17:26
в мире
себастьян лекорню
молдавия
франция
париж
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.Попеску вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым находится с рабочим визитом в Париже, где они примут участие в Форуме мира."Вместе с министром обороны Анатолием Носатым в Париже у меня была встреча с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы договорились активизировать диалог между специалистами оборонных ведомств обоих государств с целью продолжения хороших дискуссий и укрепления двустороннего партнерства", - написал Попеску в Telegram-канале.По его словам, стороны обсудили пути наращивания двустороннего сотрудничества. Власти Молдавии высоко оценили помощь, оказанную через Европейский фонд мира для укрепления медицинского и инженерного потенциала Национальной армии. Также речь шла о заявленной Францией поддержке в шести областях, представляющих для Молдавии особый интерес: тыловое обеспечение военной обороны, мобильность, командование и управление, киберзащита, воздушная разведка и тактическая связь.
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в мире, себастьян лекорню, молдавия, франция, париж
В мире, Себастьян Лекорню, Молдавия, Франция, Париж
17:26 10.11.2022
 
В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны

Глава МИД Молдавии Попеску: Париж и Кишинев готовы развивать партнерство в сфере обороны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия и Франция договорились укреплять развитие сотрудничества в оборонной сфере в разных направлениях, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.
Попеску вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым находится с рабочим визитом в Париже, где они примут участие в Форуме мира.
"Вместе с министром обороны Анатолием Носатым в Париже у меня была встреча с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы договорились активизировать диалог между специалистами оборонных ведомств обоих государств с целью продолжения хороших дискуссий и укрепления двустороннего партнерства", - написал Попеску в Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили пути наращивания двустороннего сотрудничества. Власти Молдавии высоко оценили помощь, оказанную через Европейский фонд мира для укрепления медицинского и инженерного потенциала Национальной армии. Также речь шла о заявленной Францией поддержке в шести областях, представляющих для Молдавии особый интерес: тыловое обеспечение военной обороны, мобильность, командование и управление, киберзащита, воздушная разведка и тактическая связь.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:51
Молдавия возьмет кредит у французского Агентства развития
 
В миреСебастьян ЛекорнюМолдавияФранцияПариж
 
 
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