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Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб - РИА Новости, 10.11.2022
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Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб
Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб - РИА Новости, 10.11.2022
Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб
Доходы бюджета Новосибирской области за девять месяцев текущего года превысили расходы на 15,5 миллиарда рублей, сообщает в четверг областное правительство. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:25
2022-11-10T11:25
экономика
андрей травников
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Новосибирской области за девять месяцев текущего года превысили расходы на 15,5 миллиарда рублей, сообщает в четверг областное правительство.Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрели 10 ноября в ходе внеочередного заседания правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова. Параметры исполнения бюджета представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко."За девять месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7%. Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика", - сообщил он.Голубенко отметил, что расходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 25 миллиардов рублей, значительная часть которой (18 миллиардов) составил прирост по обеспечению приоритетных расходов: выплаты зарплат, меры соцподдержки населения, господдержка АПК. Основные параметры по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года: доходы – 190 миллиардов рублей, расходы – 174,5 миллиарда рублей."Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы", - сказал губернатор Андрей Травников.Он отметил, что главная задача – осваивать объемы работ, особенно строительных, и завершить текущий год по расходам без "серьезных" переносов на 2023 год.
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экономика, андрей травников, новосибирская область
Экономика, Андрей Травников, Новосибирская область
11:25 10.11.2022
 

Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Новосибирской области за девять месяцев текущего года превысили расходы на 15,5 миллиарда рублей, сообщает в четверг областное правительство.
Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрели 10 ноября в ходе внеочередного заседания правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова. Параметры исполнения бюджета представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
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"За девять месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7%. Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика", - сообщил он.
Голубенко отметил, что расходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 25 миллиардов рублей, значительная часть которой (18 миллиардов) составил прирост по обеспечению приоритетных расходов: выплаты зарплат, меры соцподдержки населения, господдержка АПК. Основные параметры по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года: доходы – 190 миллиардов рублей, расходы – 174,5 миллиарда рублей.
"Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы", - сказал губернатор Андрей Травников.
Он отметил, что главная задача – осваивать объемы работ, особенно строительных, и завершить текущий год по расходам без "серьезных" переносов на 2023 год.
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