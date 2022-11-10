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Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер - РИА Новости, 10.11.2022
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Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер
Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:41
2022-11-10T22:41
в мире
роб йеттен
амстердам
европа
нидерланды
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена."Хорошая новость - это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", - цитирует агентство министра.По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.
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в мире, роб йеттен, амстердам, европа, нидерланды
В мире, Роб Йеттен, Амстердам, Европа, Нидерланды
22:41 10.11.2022
 
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер

Министр энергетики Нидерландов Йеттен заявил о полном заполнении газохранилища Бергемер

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена.
"Хорошая новость - это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", - цитирует агентство министра.
По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.
Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.
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В миреРоб ЙеттенАмстердамЕвропаНидерланды
 
 
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