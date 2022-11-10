https://ria.ru/20221110/niderlandy-1830634292.html

Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер

Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер - РИА Новости, 10.11.2022

Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер

Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:41

2022-11-10T22:41

2022-11-10T22:41

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена."Хорошая новость - это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", - цитирует агентство министра.По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.

https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830358737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, роб йеттен, амстердам, европа, нидерланды