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Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер
Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:41
2022-11-10T22:41
2022-11-10T22:41
в мире
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нидерланды
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена."Хорошая новость - это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", - цитирует агентство министра.По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роб йеттен, амстердам, европа, нидерланды
В мире, Роб Йеттен, Амстердам, Европа, Нидерланды
Власти Нидерландов заявили о полном заполнении газохранилища Бергемер
Министр энергетики Нидерландов Йеттен заявил о полном заполнении газохранилища Бергемер