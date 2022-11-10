https://ria.ru/20221110/nds-1830618994.html

Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС

Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.11.2022

Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:33

2022-11-10T20:33

2022-11-10T20:33

специальная военная операция на украине

технологии

россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Эта льгота будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, "непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", указывается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221110/otvetstvennost-1830596537.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, госдума рф