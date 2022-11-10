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Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/nds-1830618994.html
Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС
Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.11.2022
Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:33
2022-11-10T20:33
специальная военная операция на украине
технологии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Эта льгота будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, "непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", указывается в пояснительной записке.
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технологии, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Госдума РФ
20:33 10.11.2022
 
Правительство предложило освободить разработчиков военного ПО от НДС

Правительство внесло в Госдуму проект об освобождении разработчиков военного ПО от НДС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Эта льгота будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.
Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.
Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, "непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", указывается в пояснительной записке.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 18:31
Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
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