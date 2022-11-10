Рейтинг@Mail.ru
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221110/nds-1830456385.html
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС - РИА Новости, 10.11.2022
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС
Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:42
2022-11-10T12:42
туризм
туризм
новости - туризм
госдума рф
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603669867_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_138ae175a7765e137f79a5af33f070e5.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров через аэропорты Московского авиаузла.Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке, однако эта льгота действует до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.Закон продлевает действие пониженной ставки налога еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20221031/perevozki-1828240926.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603669867_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_857750a519e5dd05c4ceb4b2c1fd553a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, госдума рф, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), авиакомпании, самолеты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), авиакомпании, Самолеты, авиарейсы
12:42 10.11.2022
 
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС

ГД продлила до 2025 года льготную ставку НДС для внутренних авиаперевозок через Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров через аэропорты Московского авиаузла.
Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке, однако эта льгота действует до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.
Закон продлевает действие пониженной ставки налога еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 18:46Туризм
Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГосдума РФШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)авиакомпанииСамолетыавиарейсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала