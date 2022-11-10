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Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС

Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС - РИА Новости, 10.11.2022

Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:42

2022-11-10T12:42

2022-11-10T12:42

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров через аэропорты Московского авиаузла.Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке, однако эта льгота действует до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.Закон продлевает действие пониженной ставки налога еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20221031/perevozki-1828240926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, госдума рф, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), авиакомпании, самолеты, авиарейсы