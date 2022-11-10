https://ria.ru/20221110/nauka-1829889599.html

Всемирный день науки за мир и развитие

Всемирный день науки за мир и развитие - РИА Новости, 10.11.2022

Всемирный день науки за мир и развитие

Ежегодно 10 ноября в мире отмечается Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Dayfor Peaceand Development). Дата была провозглашена Организацией... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:28

2022-11-10T01:28

2022-11-10T01:28

справки

всемирный день науки за мир и развитие

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Ежегодно 10 ноября в мире отмечается Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Dayfor Peaceand Development). Дата была провозглашена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2001 году. Проведение мероприятия имеет целью наводить мосты между наукой и обществом, обеспечивая гражданам получение информации о новых тенденциях в области науки, подчеркивая роль ученых в расширении понимания нашей планеты и делая наши общества более устойчивыми.В числе задач проведения Всемирного дня науки за мир и развитие – поощрение солидарности в интересах совместного использования научных достижений разными странами, приверженность использованию науки на благо общества, внимание к вызовам, с которыми сталкивается наука, увеличение поддержки научной деятельности.Первый Всемирный день науки за мир и развитие отмечался в 2002 году. За годы его проведения было положено начало многим конкретным проектам, программам и финансированию науки во всем мире. Мероприятие способствовало развитию сотрудничества между учеными, живущими в регионах, затронутых конфликтами. Одним из таких примеров стало создание при поддержке ЮНЕСКО Израильско-палестинской научной организации (IPSO).В 2022 году тема Всемирного дня науки за мир и развитие – "Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития". Он отмечается в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, стартовавшего 8 июля 2022 года.Фундаментальные науки, такие как физика, химия, биология и математика, сделали возможным появление самой идеи устойчивого развития. Благодаря им люди получили свободный доступ к воде и пище, энергии и технологиям связи. Именно они позволили понять последствия влияния человека на планету: разрушение озонового слоя, изменение климата, истощение ресурсов и вымирание видов.Применение фундаментальных наук жизненно важно для прогресса в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, водных ресурсах, энергетическом планировании, экологии, коммуникациях и культуре. Наличие потенциала в области фундаментальных наук отвечает интересам как развитых, так и развивающихся стран, учитывая потенциал их применения для содействия устойчивому развитию и повышению уровня жизни.Согласно докладу ЮНЕСКО о науке "Наперегонки со временем: за более умное развитие" (2021), несмотря на то, что расходы на науку в большинстве регионов в 2014-2018 годах выросли, 80% стран все еще инвестируют в исследования и разработки менее 1% ВВП, оставаясь получателями иностранных научных знаний, опыта и технологий.Рост глобальных расходов на научные исследования в 2014-2018 годах составил 19,2%.На 2018 год доля инвестиций в исследования и разработки от доли ВВП во всем мире составила 1,79%. В числе стран-лидеров – Израиль (4,95%), Южная Корея (4,53%), Япония (3,26%), Германия (3,09%), США (2,84%). В России этот показатель составил 0,99%.На долю стран G20 ("Группа двадцати") по-прежнему приходится девять десятых расходов на исследования, научных работников, публикации и патенты.В 2019 году три четверти мировой научной продукции пришлось в общей сложности на долю ЕС (28,6%), Китая (24,5%) и США (20,5%).На долю сквозных технологий в 2019 году пришлось 18% глобальной научной продукции, лидирующее место в которой занимали искусственный интеллект и робототехника.Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 стала импульсом к активизации систем генерирования знаний.Россия, согласно докладу ЮНЕСКО, идет по пути децентрализации научных исследований, переводя их в регионы для создания новой географии российской науки. Цель состоит в создании в отдельных регионах исследовательских и образовательных центров мирового класса для разработки новых конкурентоспособных технологий и продуктов наряду с подготовкой специалистов в соответствии с профилем умной специализации каждого региона.Новой моделью национальной политики считается разработанная в 2016 году стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 года с семью приоритетами: производство на основе цифровых технологий, экологически чистая энергетика, персонализированная медицина, устойчивое сельское хозяйство, национальная безопасность, транспортная и телекоммуникационная инфраструктура и готовность к будущему.К 2018 году средний возраст российских исследователей составлял 47 лет, а пенсионного возраста из них достиг почти каждый четвертый. Столкнувшись с сокращением числа исследователей, правительство РФ к 2018 году повысило оплату их труда. Это помогло привлечь больше таких кадров в возрасте до 39 лет.При этом отмечается, что уровень международного научного сотрудничества РФ за 2015-2019 годы снизился с 27% до 24%. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день науки за мир и развитие