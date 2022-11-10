https://ria.ru/20221110/nastuplenie-1830487359.html

Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении

Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2022

Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении

В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:42

2022-11-10T13:42

2022-11-10T18:45

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении противник силами до двух рот вместе с националистами и иностранными наемниками пытался атаковать подразделения войск РФ в направлении Куземовки Луганской народной республики."Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность