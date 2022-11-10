https://ria.ru/20221110/nastuplenie-1830487359.html
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении
В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:42
2022-11-10T13:42
2022-11-10T18:45
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении противник силами до двух рот вместе с националистами и иностранными наемниками пытался атаковать подразделения войск РФ в направлении Куземовки Луганской народной республики."Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:42 10.11.2022 (обновлено: 18:45 10.11.2022)
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении ВС России более 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении