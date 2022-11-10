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Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/nastuplenie-1830487359.html
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении
В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:42
2022-11-10T18:45
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении противник силами до двух рот вместе с националистами и иностранными наемниками пытался атаковать подразделения войск РФ в направлении Куземовки Луганской народной республики."Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:42 10.11.2022 (обновлено: 18:45 10.11.2022)
 
Российские силы остановили наступление ВСУ на Купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении ВС России более 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наемников за сутки составили 160 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным министерства, на купянском направлении противник силами до двух рот вместе с националистами и иностранными наемниками пытался атаковать подразделения войск РФ в направлении Куземовки Луганской народной республики.
"Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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