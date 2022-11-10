https://ria.ru/20221110/nalogi-1830515136.html

ГД определила особенности налогообложения в новых регионах России

ГД определила особенности налогообложения в новых регионах России - РИА Новости, 10.11.2022

ГД определила особенности налогообложения в новых регионах России

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:53

2022-11-10T14:53

2022-11-10T14:53

экономика

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.В частности, граждане этих регионов могут беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт и водительские права.Документ определяет особенности исчисления и уплаты акцизов, определения налоговой базы и исчисления НДС, амортизации имущества и определения расходов, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин на территориях этих четырех регионов. При этом признаются безнадежными к взысканию суммы таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемые по состоянию на 1 января 2023 года таможенными органами, расположенными на территориях этих субъектов РФ.Закон устанавливает нулевую ставку НДС при поставках товаров в эти регионы и услуг по их перевозке (за исключением услуг по международной перевозке). От НДС и акцизов освобождается и ввоз в РФ товаров, "прибытие которых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза состоялось" с 30 сентября по 10 ноября 2022 года, а их декларантом выступили организации, стоящие на налоговом учете в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.Граждане из этих регионов освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу паспорта гражданина РФ или определение наличия гражданства РФ (эти нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года). Также жители этих регионов освобождаются от госпошлин за оформление вида на жительство, загранпаспорта, российского водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), регистрационных документов и автомобильных номеров, а также от некоторых других пошлин.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок. При этом освобождение от уплаты госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП из этих четырех регионов, ликвидацию такого юрлица или внесение изменений в его учредительные документы будет применяться до конца 2023 года, а за определение наличия гражданства РФ - до конца 2025 года.Кроме того, до 1 января 2028 года освобождается от госпошлины регистрация прав на недвижимое имущество, возникших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до вхождения в РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html

https://ria.ru/20221104/regiony-1829281335.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, херсонская область , запорожская область