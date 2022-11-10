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СМИ: в ФРГ требуют наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: в ФРГ требуют наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию
СМИ: в ФРГ требуют наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: в ФРГ требуют наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию
Федеральная прокуратура Германии ходатайствует об условном заключении офицера бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в отставке, обвиняемого в шпионской деятельности РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:51
2022-11-10T19:51
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии ходатайствует об условном заключении офицера бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в отставке, обвиняемого в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации, сообщает агентство DPA."Федеральная прокуратура ходатайствовала о двухлетнем условном заключении для бывшего офицера запаса бундесвера за шпионаж в пользу России. Кроме того, он должен заплатить 25 тысяч евро", - пишет агентство.65-летний немец обвиняется в том, что, будучи сам резервистом бундесвера, годами обеспечивал российскую сторону информацией о германских резервистах. По утверждению бывшего военного и его адвоката, он хоть и признаёт сам факт передачи информации, однако она не была конфиденциальной и денег за неё он не получал.Как сообщает DPA, обвиняемый посещал также Московскую конференцию по международной безопасности. Перелёт, проживание в отеле и участие в конференции оплачивалось принимающей стороной."Я хотел построить мост (между РФ и ФРГ), у меня никогда не было плохих намерений", - приводит агентство слова бывшего резервиста. Он добавил, что его дед и отец пошли войной на Россию, и перед смертью отца он пообещал тому, что сделает все возможное, чтобы война между обеими странами больше не повторилась.
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в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
19:51 10.11.2022
 
СМИ: в ФРГ требуют наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию

DPA: прокуратура требует условного наказания для немца, обвиняемого в шпионаже на Россию

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии ходатайствует об условном заключении офицера бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в отставке, обвиняемого в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации, сообщает агентство DPA.
"Федеральная прокуратура ходатайствовала о двухлетнем условном заключении для бывшего офицера запаса бундесвера за шпионаж в пользу России. Кроме того, он должен заплатить 25 тысяч евро", - пишет агентство.
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65-летний немец обвиняется в том, что, будучи сам резервистом бундесвера, годами обеспечивал российскую сторону информацией о германских резервистах. По утверждению бывшего военного и его адвоката, он хоть и признаёт сам факт передачи информации, однако она не была конфиденциальной и денег за неё он не получал.
Как сообщает DPA, обвиняемый посещал также Московскую конференцию по международной безопасности. Перелёт, проживание в отеле и участие в конференции оплачивалось принимающей стороной.
"Я хотел построить мост (между РФ и ФРГ), у меня никогда не было плохих намерений", - приводит агентство слова бывшего резервиста. Он добавил, что его дед и отец пошли войной на Россию, и перед смертью отца он пообещал тому, что сделает все возможное, чтобы война между обеими странами больше не повторилась.
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