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На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022
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На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов
На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022
На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов
В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:19
2022-11-10T10:36
запорожская область
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств, добавил Рогов.Он подчеркнул, что наемники составляют более половины общей численности противника при участии в активных боевых действиях на линии боевого соприкосновения.Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
09:19 10.11.2022 (обновлено: 10:36 10.11.2022)
 
На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов

Рогов: в Запорожской области воюют арабские наемники из террористических организаций

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел
Украинские солдаты ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".

"По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это "Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*. Одних завезли турки, других — американцы", — отметил чиновник.

Всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств, добавил Рогов.
Он подчеркнул, что наемники составляют более половины общей численности противника при участии в активных боевых действиях на линии боевого соприкосновения.
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Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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