https://ria.ru/20221110/naemniki-1830407013.html

На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов

На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2022

На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов

В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:19

2022-11-10T09:19

2022-11-10T10:36

запорожская область

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств, добавил Рогов.Он подчеркнул, что наемники составляют более половины общей численности противника при участии в активных боевых действиях на линии боевого соприкосновения.Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html

https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность