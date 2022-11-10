09:19 10.11.2022 (обновлено: 10:36 10.11.2022)
На стороне ВСУ воюют арабские наемники, заявил Рогов
Рогов: в Запорожской области воюют арабские наемники из террористических организаций
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. В Запорожской области на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это "Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*. Одних завезли турки, других — американцы", — отметил чиновник.
Всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств, добавил Рогов.
Он подчеркнул, что наемники составляют более половины общей численности противника при участии в активных боевых действиях на линии боевого соприкосновения.
Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.