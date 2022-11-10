https://ria.ru/20221110/mvd-1830612819.html

Гладков поздравил белгородских полицейских с днем сотрудников МВД

Гладков поздравил белгородских полицейских с днем сотрудников МВД - РИА Новости, 10.11.2022

Гладков поздравил белгородских полицейских с днем сотрудников МВД

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил сотрудников органов правопорядка с профессиональным праздником, отметив их мужество и профессионализм РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:45

2022-11-10T19:45

2022-11-10T19:45

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БЕЛГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил сотрудников органов правопорядка с профессиональным праздником, отметив их мужество и профессионализм при защите жителей приграничного региона в нынешних условиях, сообщила пресс-служба правительства области.В день сотрудников МВД губернатор Белгородской области лично вручил именные почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки 17 сотрудникам органов внутренних дел. "Награды вручались за весомый вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и организацию эвакуации гражданского населения из зоны обстрела, а также за высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей", - говорится в сообщении.Губернатор, поздравляя сотрудников полиции с профессиональным праздником, отметил, что лично видел, как полицейские защищали людей при миномётном обстреле в Шебекинском городском округе."То, как вы проходите через все испытания, заслуживает самых искренних слов благодарности от всех жителей Белгородской области. Благодаря вашим профессиональным действиям, были спасены тысячи жизней. От нашей с вами работы зависит жизнь и благополучие региона, жизнь и благополучие полутора миллионов человек", — сказал Гладков".Четыре сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Борисовскому району получили от главы региона ключи от служебного жилья."Делаем все, что зависит от нас, от органов государственной и муниципальной власти. Мы всегда старались и будем стараться помочь решить материальные проблемы. Помните, мы всегда рядом, будем всегда помогать - какой бы трудной ситуация ни была", - обратился к правоохранителям Гладков.Как отметили в пресс-службе, ежегодно из областного бюджета выделяются средства на обеспечение служебным автотранспортом и жильём сотрудников полиции, на обновление материально-технической базы объектов органов внутренних дел в муниципальных образованиях. В текущем году построены 10 домов для участковых в Яковлевском городском округе, в Борисовском, Корочанском и Краснояружском районах.

https://ria.ru/20221102/zhile-1828742668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия