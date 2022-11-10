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Новый устав приняли в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022
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Новый устав приняли в Подмосковье
Новый устав приняли в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2022
Новый устав приняли в Подмосковье
Новый устав Московской области приняла Мособлдума. В постановлении учли изменения, вступившие в силу 1 июня вместе с федеральным законом "Об общих принципах... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:26
2022-11-10T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый устав Московской области приняла Мособлдума. В постановлении учли изменения, вступившие в силу 1 июня вместе с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", сообщил телеканал "360"."Теперь устав полностью соответствует букве и духу обновленной Конституции, которая была утверждена президентом России по результатам общероссийского голосования 1 июля 2020 года", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Согласно нововведению, органы местного самоуправления и госвласти стали частью единой системы публичной власти региона. Кроме того, Мособлдума получила право ставить под сомнение действия должностных лиц местного правительства. В перечне правовых институтов демократии появился новый пункт. Туда добавили общественный контроль. Также Мособлдума теперь сможет выдвигать на рассмотрение законопроекты в региональном парламенте. Еще одним пунктом нового устава стало учреждение Дня Московской области, который будут отмечать каждое первое воскресенье октября."Все изменения направлены на формирование единой и эффективной системы органов публичной власти, где ключевым принципом является ответственность за конкретный результат и слаженность работы – от городских округов до регионального и федерального правительств", – заявил Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:26 10.11.2022
 

Новый устав приняли в Подмосковье

© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в ВКонтактеПапка с документами на заседании Мособлдумы
Папка с документами на заседании Мособлдумы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый устав Московской области приняла Мособлдума. В постановлении учли изменения, вступившие в силу 1 июня вместе с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", сообщил телеканал "360".
"Теперь устав полностью соответствует букве и духу обновленной Конституции, которая была утверждена президентом России по результатам общероссийского голосования 1 июля 2020 года", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Согласно нововведению, органы местного самоуправления и госвласти стали частью единой системы публичной власти региона. Кроме того, Мособлдума получила право ставить под сомнение действия должностных лиц местного правительства. В перечне правовых институтов демократии появился новый пункт. Туда добавили общественный контроль. Также Мособлдума теперь сможет выдвигать на рассмотрение законопроекты в региональном парламенте. Еще одним пунктом нового устава стало учреждение Дня Московской области, который будут отмечать каждое первое воскресенье октября.
"Все изменения направлены на формирование единой и эффективной системы органов публичной власти, где ключевым принципом является ответственность за конкретный результат и слаженность работы – от городских округов до регионального и федерального правительств", – заявил Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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