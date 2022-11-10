"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины
"Сбер" выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины
Стенд Сбера. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в проведенном банком анализе мошеннических звонков с территории Украины, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий".
"Для выявления операторов, участвующих в пропуске данного трафика на территорию РФ, эксперты Сбера совместно с правоохранительными органами сделали контрольные закупки услуг с подменой номера через указанные сервисы SIP-телефонии, в результате получен следующий список операторов", - сказано в материалах.
При этом часть данных скрыта, поскольку в настоящее время правоохранительные органы ведут работу с указанными операторами связи, пояснил банк.
"Таким образом, выявлены многочисленные факты нарушения действующего "О Связи" со стороны операторов, что дает как минимум возможность наложения административных штрафов на них", - указали эксперты.
При этом Сбер отметил, что большинство SIP-сервисов, используемых для мошеннических звонков, расположены в Германии и Франции. "Однако отдельно можно выделить русскоязычный сервис mithuntele.com – "BLACK VOIP. Звонки с подменой номера по всему миру без ограничений". В описании сервиса фактически явно указано, что сервис создан для совершения полукриминальных или криминальных звонков", - сообщили в Сбербанке.