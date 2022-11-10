https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830530201.html

"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины

"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины - РИА Новости, 10.11.2022

"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины

Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:27

2022-11-10T15:27

2022-11-10T15:27

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сбербанк россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в проведенном банком анализе мошеннических звонков с территории Украины, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий"."Для выявления операторов, участвующих в пропуске данного трафика на территорию РФ, эксперты Сбера совместно с правоохранительными органами сделали контрольные закупки услуг с подменой номера через указанные сервисы SIP-телефонии, в результате получен следующий список операторов", - сказано в материалах.При этом часть данных скрыта, поскольку в настоящее время правоохранительные органы ведут работу с указанными операторами связи, пояснил банк."Таким образом, выявлены многочисленные факты нарушения действующего "О Связи" со стороны операторов, что дает как минимум возможность наложения административных штрафов на них", - указали эксперты.При этом Сбер отметил, что большинство SIP-сервисов, используемых для мошеннических звонков, расположены в Германии и Франции. "Однако отдельно можно выделить русскоязычный сервис mithuntele.com – "BLACK VOIP. Звонки с подменой номера по всему миру без ограничений". В описании сервиса фактически явно указано, что сервис создан для совершения полукриминальных или криминальных звонков", - сообщили в Сбербанке.

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

https://ria.ru/20221017/bilayn-1824543403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, россия, украина, германия, сбер, сбербанк россии