Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830530201.html
"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины
"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины - РИА Новости, 10.11.2022
"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины
Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:27
2022-11-10T15:27
технологии
россия
украина
германия
сбер
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_0:6:2876:1624_1920x0_80_0_0_45d0bcfb6b567c5e4755ad36e3952d5d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в проведенном банком анализе мошеннических звонков с территории Украины, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий"."Для выявления операторов, участвующих в пропуске данного трафика на территорию РФ, эксперты Сбера совместно с правоохранительными органами сделали контрольные закупки услуг с подменой номера через указанные сервисы SIP-телефонии, в результате получен следующий список операторов", - сказано в материалах.При этом часть данных скрыта, поскольку в настоящее время правоохранительные органы ведут работу с указанными операторами связи, пояснил банк."Таким образом, выявлены многочисленные факты нарушения действующего "О Связи" со стороны операторов, что дает как минимум возможность наложения административных штрафов на них", - указали эксперты.При этом Сбер отметил, что большинство SIP-сервисов, используемых для мошеннических звонков, расположены в Германии и Франции. "Однако отдельно можно выделить русскоязычный сервис mithuntele.com – "BLACK VOIP. Звонки с подменой номера по всему миру без ограничений". В описании сервиса фактически явно указано, что сервис создан для совершения полукриминальных или криминальных звонков", - сообщили в Сбербанке.
https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html
https://ria.ru/20221017/bilayn-1824543403.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7d3a181790e6f72871beede3022997b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, германия, сбер, сбербанк россии
Технологии, Россия, Украина, Германия, Сбер, Сбербанк России
15:27 10.11.2022
 
"Сбер" выявил операторов, пропускающих мошеннические звонки с Украины

"Сбер" выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСтенд Сбера
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стенд Сбера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сбербанк выявил операторов, участвующих в пропуске мошеннического трафика с Украины, и направил по ним информацию в правоохранительные органы, говорится в проведенном банком анализе мошеннических звонков с территории Украины, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий".
"Для выявления операторов, участвующих в пропуске данного трафика на территорию РФ, эксперты Сбера совместно с правоохранительными органами сделали контрольные закупки услуг с подменой номера через указанные сервисы SIP-телефонии, в результате получен следующий список операторов", - сказано в материалах.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 03:15
Мошенники придумали новую схему для кражи личной информации в Telegram
При этом часть данных скрыта, поскольку в настоящее время правоохранительные органы ведут работу с указанными операторами связи, пояснил банк.
"Таким образом, выявлены многочисленные факты нарушения действующего "О Связи" со стороны операторов, что дает как минимум возможность наложения административных штрафов на них", - указали эксперты.
При этом Сбер отметил, что большинство SIP-сервисов, используемых для мошеннических звонков, расположены в Германии и Франции. "Однако отдельно можно выделить русскоязычный сервис mithuntele.com – "BLACK VOIP. Звонки с подменой номера по всему миру без ограничений". В описании сервиса фактически явно указано, что сервис создан для совершения полукриминальных или криминальных звонков", - сообщили в Сбербанке.
Женщина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:18
Билайн запустил свою систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками
 
ТехнологииРоссияУкраинаГерманияСберСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала