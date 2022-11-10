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В Омске полицейский помог пенсионерке сохранить почти миллион рублей
В Омске полицейский помог пенсионерке сохранить почти миллион рублей - РИА Новости, 10.11.2022
В Омске полицейский помог пенсионерке сохранить почти миллион рублей
Сотрудник полиции из Омска помог пенсионерке сохранить более 900 тысяч рублей, которые она хотела перевести мошенникам, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
происшествия
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россия
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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции из Омска помог пенсионерке сохранить более 900 тысяч рублей, которые она хотела перевести мошенникам, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Во время обеденного перерыва майор полиции Антон Долгопятов пришёл в омское отделение банка. Он обратил внимание на пожилую женщину, которая тревожно разговаривала по телефону."Полицейский предъявил удостоверение и стал беседовать с пенсионеркой. Из рассказа майор полиции понял, что прямо сейчас мошенники пытаются убедить бабушку перевести им все накопления – более 900 тысяч рублей. Сотрудник полиции убедил её прекратить разговор и отвёл женщину в ближайший отдел полиции", - пояснили в пресс-службе.Полицейские выяснили, что пенсионерке позвонили "представители банка" и сообщили, что неизвестный, действуя по доверенности, пытается снять с её счета все сбережения. Женщина разволновалась и стала выполнять указания мошенников. Она планировала снять всю сумму и отправить на указанный телефонными собеседниками счёт. Проводится проверка по факту мошенничества.
https://ria.ru/20221110/ikony-1830422149.html
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происшествия, омск, россия, мошенничество
Происшествия, Омск, Россия, Мошенничество
В Омске полицейский помог пенсионерке сохранить почти миллион рублей
В Омске полицейский помог женщине спасти 900 тысяч рублей от телефонных мошенников