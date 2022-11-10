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Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза - РИА Новости, 10.11.2022
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Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза
Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза - РИА Новости, 10.11.2022
Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза
Число атак финансовых мошенников на клиентов банка ВТБ с начала 2022 года достигло 6,8 миллиона, что в три раза больше, чем за весь прошлый год, сообщил зампред РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:13
2022-11-10T08:14
экономика
технологии
анатолий печатников
втб
мошенничество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число атак финансовых мошенников на клиентов банка ВТБ с начала 2022 года достигло 6,8 миллиона, что в три раза больше, чем за весь прошлый год, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников."Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 миллиона попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 год", - приводит пресс-служба ВТБ его заявление.Всего за январь-декабрь ВТБ прогнозирует не менее 8-8,5 миллиона таких случаев.Эксперты ВТБ считают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном схема применяется при оформлении мошеннического кредита.
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экономика, технологии, анатолий печатников, втб, мошенничество
Экономика, Технологии, Анатолий Печатников, ВТБ, Мошенничество
08:13 10.11.2022 (обновлено: 08:14 10.11.2022)
 
Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза

ВТБ: число атак мошенников на клиентов банка выросло в три раза по сравнению с 2021 годом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число атак финансовых мошенников на клиентов банка ВТБ с начала 2022 года достигло 6,8 миллиона, что в три раза больше, чем за весь прошлый год, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
"Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 миллиона попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 год", - приводит пресс-служба ВТБ его заявление.
Всего за январь-декабрь ВТБ прогнозирует не менее 8-8,5 миллиона таких случаев.
Эксперты ВТБ считают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном схема применяется при оформлении мошеннического кредита.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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ЭкономикаТехнологииАнатолий ПечатниковВТБМошенничество
 
 
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