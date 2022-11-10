https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830397903.html

Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза

Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза - РИА Новости, 10.11.2022

Число атак мошенников на клиентов ВТБ с начала 2022 года выросло в три раза

Число атак финансовых мошенников на клиентов банка ВТБ с начала 2022 года достигло 6,8 миллиона, что в три раза больше, чем за весь прошлый год, сообщил зампред РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:13

2022-11-10T08:13

2022-11-10T08:14

экономика

технологии

анатолий печатников

втб

мошенничество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число атак финансовых мошенников на клиентов банка ВТБ с начала 2022 года достигло 6,8 миллиона, что в три раза больше, чем за весь прошлый год, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников."Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 миллиона попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 год", - приводит пресс-служба ВТБ его заявление.Всего за январь-декабрь ВТБ прогнозирует не менее 8-8,5 миллиона таких случаев.Эксперты ВТБ считают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном схема применяется при оформлении мошеннического кредита.

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

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экономика, технологии, анатолий печатников, втб, мошенничество