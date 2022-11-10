https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830581938.html

Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"

Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор" - РИА Новости, 10.11.2022

Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"

Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:44

2022-11-10T17:44

2022-11-10T17:44

в мире

сергей литвиненко

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821462723_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_da89f7d36880e70b9b7f863cd04f6138.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной инстанции.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство."Запрос правительства о проверке партии "Шор" возвращен правительству на доработку, чтобы проверить его на конституционность". Председатель суда Домника Маноле пришла к выводу, что заявление не соответствует формальным условиям. Постановление правительства в связи с обращением в КС с запросом не было опубликовано в "Официальном вестнике", как предусмотрено законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе КС.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html

https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия