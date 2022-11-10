Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор" - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830581938.html
Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"
Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор" - РИА Новости, 10.11.2022
Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"
Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:44
2022-11-10T17:44
в мире
сергей литвиненко
молдавия
кишинев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821462723_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_da89f7d36880e70b9b7f863cd04f6138.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной инстанции.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство."Запрос правительства о проверке партии "Шор" возвращен правительству на доработку, чтобы проверить его на конституционность". Председатель суда Домника Маноле пришла к выводу, что заявление не соответствует формальным условиям. Постановление правительства в связи с обращением в КС с запросом не было опубликовано в "Официальном вестнике", как предусмотрено законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе КС.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html
https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821462723_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c62aa0e845a331b3cb55feed3d64cf27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
17:44 10.11.2022
 
Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"

Конституционный суд Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"

© Фото : Партия “ШОР”Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия
Сторонники и представители оппозиционной партии Шор во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Партия “ШОР”
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной инстанции.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
17:26
В Молдавии заявили об укреплении партнерства с Францией в сфере обороны
"Запрос правительства о проверке партии "Шор" возвращен правительству на доработку, чтобы проверить его на конституционность". Председатель суда Домника Маноле пришла к выводу, что заявление не соответствует формальным условиям. Постановление правительства в связи с обращением в КС с запросом не было опубликовано в "Официальном вестнике", как предусмотрено законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе КС.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 23:49
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
 
В миреСергей ЛитвиненкоМолдавияКишиневРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала