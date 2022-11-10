Суд в Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"
Конституционный суд Молдавии не принял запрос правительства о ликвидации партии "Шор"
© Фото : Партия “ШОР”Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не принял запрос о ликвидации оппозиционной партии "Шор", вернув его авторам обращения, заявили в четверг журналистам в судебной инстанции.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.
"Запрос правительства о проверке партии "Шор" возвращен правительству на доработку, чтобы проверить его на конституционность". Председатель суда Домника Маноле пришла к выводу, что заявление не соответствует формальным условиям. Постановление правительства в связи с обращением в КС с запросом не было опубликовано в "Официальном вестнике", как предусмотрено законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе КС.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.