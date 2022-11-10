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Власти Молдавии утвердили стратегию продовольственной безопасности страны - РИА Новости, 10.11.2022
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Власти Молдавии утвердили стратегию продовольственной безопасности страны
Власти Молдавии утвердили стратегию продовольственной безопасности страны - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Молдавии утвердили стратегию продовольственной безопасности страны
Кабинет министров Молдавии утвердил стратегию продовольственной безопасности страны, которую представил глава минсельхоза Владимир Боля, сообщает в четверг... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:51
2022-11-10T16:51
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Молдавии утвердил стратегию продовольственной безопасности страны, которую представил глава минсельхоза Владимир Боля, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.Ранее Высший совет безопасности (совбез) Молдавии рекомендовал профильным министерствам продолжить работу над стратегией обеспечения продовольственной безопасности и при необходимости использовать специальные правила экспорта сырья и продуктов."Стратегия продовольственной безопасности, представленная министром сельского хозяйства, принята единогласно всеми членами кабмина. Внедрение программы позволит обеспечить население достаточным количеством продуктов, снизит уровень бедности, обеспечит рациональное и ответственное потребление и т.д. Финансирование мер, предусмотренных в рамках стратегии, будет обеспечено из бюджетных средств, а также из ресурсов внешних доноров", - отмечается в заявлении правительства.Программа предусматривает создание межминистерской рабочей группы Молдавии, Румынии и Украины, которая будет заниматься вопросами обеспечения и передвижения товаров."Ее задача - упростить трансграничное перемещение товаров, развивать таможенную и транспортную инфраструктуру; упростить доступ к удобрениям; продолжать развитие рыночной инфраструктуры для микро- и малых предприятий – агропродовольственных рынков и ярмарок, улучшить продовольственную логистику; разработать механизмы использования неиспользованных сельхозземель; оптимизировать использование природных ресурсов; разработать национальную программу в области питания; продвигать уменьшение пищевых отходов и потерь", - отмечается в пояснительной записке к стратегии.Среди предложенных мер значится, в частности, создание 33 региональных систем для хранения, сушки, кондиционирования и переработки овощей и фруктов с общей мощностью около 1,32 миллиона тонн, обеспечение местными семенами, восстановление молочного производства путем строительства 50 новых ферм.В правительстве Молдавии считают, что внедрение программы позволит обеспечить население достаточным количеством продуктов, снизит уровень бедности, обеспечит рациональное и ответственное потребление.Сельско-хозяйственная отрасль республики столкнулась в этом году с сильнейшей засухой. По данным минсельхоза, урожай зерновых будет на треть меньше прошлогоднего. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября министр сельского хозяйства Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830522170.html
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молдавия, румыния, украина, в мире
Молдавия, Румыния, Украина, В мире
16:51 10.11.2022
 
Власти Молдавии утвердили стратегию продовольственной безопасности страны

Правительство Молдавии утвердило стратегию продовольственной безопасности страны

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Молдавии утвердил стратегию продовольственной безопасности страны, которую представил глава минсельхоза Владимир Боля, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
Ранее Высший совет безопасности (совбез) Молдавии рекомендовал профильным министерствам продолжить работу над стратегией обеспечения продовольственной безопасности и при необходимости использовать специальные правила экспорта сырья и продуктов.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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"Стратегия продовольственной безопасности, представленная министром сельского хозяйства, принята единогласно всеми членами кабмина. Внедрение программы позволит обеспечить население достаточным количеством продуктов, снизит уровень бедности, обеспечит рациональное и ответственное потребление и т.д. Финансирование мер, предусмотренных в рамках стратегии, будет обеспечено из бюджетных средств, а также из ресурсов внешних доноров", - отмечается в заявлении правительства.
Программа предусматривает создание межминистерской рабочей группы Молдавии, Румынии и Украины, которая будет заниматься вопросами обеспечения и передвижения товаров.
"Ее задача - упростить трансграничное перемещение товаров, развивать таможенную и транспортную инфраструктуру; упростить доступ к удобрениям; продолжать развитие рыночной инфраструктуры для микро- и малых предприятий – агропродовольственных рынков и ярмарок, улучшить продовольственную логистику; разработать механизмы использования неиспользованных сельхозземель; оптимизировать использование природных ресурсов; разработать национальную программу в области питания; продвигать уменьшение пищевых отходов и потерь", - отмечается в пояснительной записке к стратегии.
Среди предложенных мер значится, в частности, создание 33 региональных систем для хранения, сушки, кондиционирования и переработки овощей и фруктов с общей мощностью около 1,32 миллиона тонн, обеспечение местными семенами, восстановление молочного производства путем строительства 50 новых ферм.
В правительстве Молдавии считают, что внедрение программы позволит обеспечить население достаточным количеством продуктов, снизит уровень бедности, обеспечит рациональное и ответственное потребление.
Сельско-хозяйственная отрасль республики столкнулась в этом году с сильнейшей засухой. По данным минсельхоза, урожай зерновых будет на треть меньше прошлогоднего. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября министр сельского хозяйства Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.
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