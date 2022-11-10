https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830522170.html

СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию

СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию

Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:05

2022-11-10T15:05

2022-11-10T15:05

цены на нефть

молдавия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября."В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета... в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", - говорится в сообщении агентства.В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830492096.html

молдавия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, молдавия