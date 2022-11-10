https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830522170.html
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:05
2022-11-10T15:05
2022-11-10T15:05
цены на нефть
молдавия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября."В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета... в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", - говорится в сообщении агентства.В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830492096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, молдавия
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
Bloomberg: зимой Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство
Блумберг со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября.
"В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета... в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", - говорится в сообщении агентства.
В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.