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СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию
Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:05
2022-11-10T15:05
цены на нефть
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября."В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета... в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", - говорится в сообщении агентства.В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.
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цены на нефть, молдавия
Цены на нефть, Молдавия
15:05 10.11.2022
 
СМИ: Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию

Bloomberg: зимой Молдавия дополнительно потратит более миллиарда долларов на энергию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября.
"В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета... в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", - говорится в сообщении агентства.
В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:51
Молдавия возьмет кредит у французского Агентства развития
 
Цены на нефтьМолдавия
 
 
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