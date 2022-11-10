https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830509396.html

Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине

Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине - РИА Новости, 10.11.2022

Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу поддержал в четверг группу молдавских боевиков, которые воюют на... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:40

2022-11-10T14:40

2022-11-10T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

игорь гросу

молдавия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу поддержал в четверг группу молдавских боевиков, которые воюют на Украине в качестве наемников.Накануне один из кишиневских телеканалов опубликовал видеообращение вооруженных лиц, назвавших себя "Молдавскими легионерами", служащими в рядах украинской армии. Они призвали граждан Молдавии не участвовать в антиправительственных акциях протеста в Кишиневе, которые с сентября проводит оппозиционная партия "Шор". Наемники заявили, что готовы вернуться в Молдавию "для наведения порядка". После выхода видеосюжета, вице-спикер парламента Влад Батрынча и депутат-коммунист Даиана Караман потребовали реакции правоохранительных органов, отметив, что наемничество является в Молдавии уголовным преступлением."Хочу пожелать "молдавским легионерам" вернуться домой здоровыми и живыми. А правоохранительные органы должны тщательно расследовать тех, кто воюет на стороне России", - сказал с парламентской трибуны Горсу, которому аплодировали депутаты правящей партии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.

https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html

https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь гросу, молдавия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр