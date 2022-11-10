https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830492096.html

Молдавия возьмет кредит у французского Агентства развития

Молдавия возьмет кредит у французского Агентства развития - РИА Новости, 10.11.2022

Молдавия возьмет кредит у французского Агентства развития

Парламент Молдавии одобрил кредитное соглашение с французским Агентством развития на 60 миллионов евро для смягчения последствий инфляции и энергокризиса,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:51

2022-11-10T13:51

2022-11-10T13:51

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

экономика

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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил кредитное соглашение с французским Агентством развития на 60 миллионов евро для смягчения последствий инфляции и энергокризиса, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа."Молдавия получит кредит в размере 60 миллионов евро, предоставленный Французским агентством развития. Депутаты проголосовали на сегодняшнем пленарном заседании за ратификацию Соглашения о кредитной линии между Молдавией и французским агентством развития", - говорится на сайте парламента.Деньги будут использованы для усиления программ социальной защиты, смягчения последствий роста цен на газ и проведения реформ по развитию возобновляемых источников энергии. Также финансовые ресурсы будут направлены на модернизацию железнодорожного транспорта.Кредит должен быть возвращен в течение 15 лет, его погашение будет производиться два раза в год. Кредит будет выплачен Молдавии одним платежом, крайний срок — 13 октября 2023 года.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830280107.html

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830433608.html

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молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, экономика